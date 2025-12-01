Editorias do Site
Zé Vaqueiro anuncia fim do casamento com Ingra Soares

Cantor e influenciadora declararam que seguirão caminhos diferentes após seis anos juntos

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 10:59

O cantor Zé Vaqueiro anunciou neste domingo (30) o fim de seu casamento com a influenciadora Ingra Soares. Os dois estavam juntos desde 2019 e casados desde 2021.

"Quero comunicar, com respeito e transparência, que nossa relação chegou ao fim", disse o cantor em mensagem publicada nas redes sociais. "Decidimos seguir caminhos diferentes."

"Essa não é uma decisão fácil, e dói, porque vivemos uma história linda, construída do zero, com muito amor, entrega e verdade", prosseguiu. "Mas entendemos que, neste momento, nossos corações pedem direções distintas."

A mensagem, que também foi publicada nas redes sociais de Ingra, continuou. "Pedimos de coração que todos respeitem esse processo", diz o texto. "Respeitem nosso tempo, nosso espaço e nossa forma de sentir. Obrigada."

Zé Vaqueiro e Ingra são pais do menino Daniel, de 5 anos. No ano passado, eles perderam o pequeno Arthur, que nasceu com síndrome de Patau e morreu com 11 meses.

