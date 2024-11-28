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Youtuber Jout Jout voltou? Entenda

Influenciadora digital criou canal no YouTube em 2014. Em 2022, ela anunciou que iria encerrar seus vídeos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Novembro de 2024 às 15:18

Jout Jout anuncia encontro com fãs após 2 anos afastada da internet.
Jout Jout anuncia encontro com fãs após 2 anos afastada da internet. Crédito: Youtube/@Joutjoutprazer
Jout Jout voltou a aparecer em suas redes sociais na segunda-feira, 11, dois anos após sua despedida da internet em 2022. Em vídeo publicado em seu Instagram, a influenciadora digital anunciou um "encontro conversativo" para reencontrar seus fãs.
"Oi, família Jout Jout! Trago novidades! A venda de ingressos começa terça, dia 12/11/24, às 18h. Link na bio. Beijouts", diz a legenda da publicação.
O evento chama Ali Fora e acontecerá na tarde de 21 de dezembro no Teatro Municipal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Os ingressos serão vendidos no Sympla e podem custar R$ 60 (meia-entrada) ou R$ 120 (inteira). A youtuber ainda ressaltou que deseja levar o encontro para outras cidades do Brasil.
Jout Jout usou a descrição do evento para explicar a decisão de deixar a internet e o motivo de seu retorno.
"Eu parei de fazer vídeos por motivos vários, mas um deles, um dos mais importantes, é que eu não tinha mais muito o que falar, sabe como? Chega esse dia na vida de um youtuber. Influencer? Nem sei como se chama mais. De qualquer forma, eu busco seguir uma linha que é: se não tem algo a falar, não fale nada. Vejo como uma gentileza a quem está ouvindo."
Ela ressaltou que agora se sente pronta para voltar à internet. "Saí do mundo virtual com vontade, vivi atentamente o que se apresentou na sequência, fiz anotações, e agora percebo que tenho coisas para falar de novo. Me 'repreenchi'. E por isso o encontro. Para a gente conversar", disse.
A influenciadora digital pediu para que os fãs que forem ao encontro deixem o celular em modo avião. "Uma oportunidade reluzente para ficarmos duas horas em estado de presença, veja que precioso. Um encontro entre 281 humanos que vai começar, acontecer e terminar bem ali, naquele teatro, sem chegar na internet em forma de stories, reels, ou postagem audiovisual de qualquer tipo, como uma performance coletiva pós-moderna neo-impressionista."
Jout Jout criou seu canal no YouTube em 2014 e se tornou famosa no meio por comentar diversos assuntos como política, relacionamentos e sociedade. Ela anunciou o encerramento do canal em 2022.
*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais

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