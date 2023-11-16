Famosos

Yasmin Brunet fratura costela após exercícios na academia e deixa alerta aos fãs

Modelo se machucou após malhar "normalmente" e teve dores por dias; "Todos esses dias que fiquei deixando para lá, eu estava com uma costela fraturada", contou
Agência Estado

Publicado em 16 de Novembro de 2023 às 15:00

Yasmin Brunet
Yasmin Brunet fraturou costela após exercícios na academia Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress
A modelo Yasmin Brunet passou por uma série de exames na última quarta-feira, 15, após sentir dores há alguns dias. Depois de ser examinada, ela descobriu que teve uma costela fraturada após malhar na academia.
"Gente, eu vim aqui no hospital para fazer uns exames e entender porque eu estava com tanta dor na costela há muitos dias já", contou em seu Instagram. "Fiz tomografia, exame de sangue, raio X, tudo. E acabaram de me falar que realmente fraturei minha nona costela".
Segundo Yasmin, ela protelou ir ao médico, mesmo sentindo dor. "Todos esses dias que fiquei deixando para lá, achando que não era nada, eu estava com uma costela fraturada. O que é super perigoso, porque podem acontecer outras coisas também [por causa disso]".
"Qualquer coisa que vocês sintam no corpo de vocês de errado, procurem um médico, vão ao hospital, não fiquem em casa que nem eu fiquei achando que não ia dar nada, porque às vezes uma coisa boba pode virar [algo] muito pior", concluiu.
A modelo, que tranquilizou os fãs e disse que já está bem, ainda explicou a causa da fratura: exercícios na academia. "Foi malhando, não fiz nada de errado, não sei o que aconteceu. Nunca pensei que isso aconteceria".

