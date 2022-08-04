Xolo Maridueña celebra aniversário de Bruna Marquezine com mensagem divertida

Bruna Marquezine e Xolo Maridueña em Atlanta, assistindo um jogo de futebol americano Crédito: Reprodução/ Instagram @xolosphotos

Bruna Marquezine está completando 27 anos nesta quinta-feira, 4, e entre as felicitações já recebidas, o destaque foi a de Xolo Maridueña. O ator, seu par romântico em Besouro Azul, da DC, foi um dos primeiros a parabenizá-la, com uma homenagem divertida em seu Instagram.

Xolo compartilhou uma série de fotos espontâneas com Bruna, uma delas no Rio de Janeiro, quando a atriz o levou para conhecer o Cristo Redentor. Na legenda da publicação, ele reforçou a amizade além dos bastidores e agradeceu pela parceria.

"Feliz aniversário, monstro da fofoca. Mesmo depois de gravarmos um filme inteiro juntos você ainda me tolera, o que significa que merece o aniversário mais feliz de todos”, iniciou. "Obrigado por pedir todas as sobremesas quando comemos, por me ensinar as melhores frases - 'filha da pu**' é de longe a minha favorita - e acima de tudo, obrigada por ser tão boba", legendou.