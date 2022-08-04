Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Xolo Maridueña celebra aniversário de Bruna Marquezine com mensagem divertida
Famosos

Xolo Maridueña celebra aniversário de Bruna Marquezine com mensagem divertida

Atriz está fazendo 27 anos e ganhou parabéns especial do ator americano, com quem forma um par romântico em ‘Besouro Azul’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 16:34

Bruna Marquezine e Xolo Maridueña em Atlanta, assistindo um jogo de futebol americano
Bruna Marquezine e Xolo Maridueña em Atlanta, assistindo um jogo de futebol americano Crédito: Reprodução/ Instagram @xolosphotos
Bruna Marquezine está completando 27 anos nesta quinta-feira, 4, e entre as felicitações já recebidas, o destaque foi a de Xolo Maridueña. O ator, seu par romântico em Besouro Azul, da DC, foi um dos primeiros a parabenizá-la, com uma homenagem divertida em seu Instagram.
Xolo compartilhou uma série de fotos espontâneas com Bruna, uma delas no Rio de Janeiro, quando a atriz o levou para conhecer o Cristo Redentor. Na legenda da publicação, ele reforçou a amizade além dos bastidores e agradeceu pela parceria.
"Feliz aniversário, monstro da fofoca. Mesmo depois de gravarmos um filme inteiro juntos você ainda me tolera, o que significa que merece o aniversário mais feliz de todos”, iniciou. "Obrigado por pedir todas as sobremesas quando comemos, por me ensinar as melhores frases - 'filha da pu**' é de longe a minha favorita - e acima de tudo, obrigada por ser tão boba", legendou.
Essa não é a primeira vez que Xolo expõe seu carinho por Bruna Marquezine. Em julho, após o final das gravações do filme, o ator compartilhou um agradecimento para a equipe, e foi respondido pela amiga com um emoji de coração azul. Logo, ele fez questão de elogiá-la: "Minha Penny favorita", respondeu se referindo a personagem da atriz.

Veja Também

Simony agradece mensagens de apoio após falar sobre diagnóstico de câncer

Luísa Sonza e compositora de ‘Cachorrinhas’ trocam indiretas em rede social

Justiça arquiva queixa-crime de Dani Calabresa contra Marcius Melhem

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bruna marquezine Famosos Hollywood
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Consórcio imobiliário já responde por maioria das contratações da modalidade em 2025
Bolo de chocolate fofinho
Bolo de chocolate fofinho: confira receita passo a passo
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 06 a 12 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados