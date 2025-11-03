Famosos

Xamã cancela show de lançamento de turnê após operação policial no Rio

Cantor disse que tomou a decisão 'em respeito aos últimos acontecimentos' na cidade, onde 121 morreram em operação

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 09:23

Cantor Xamã anunciou o adiamento do show de lançamento da sua turnê Crédito: Reprodução/Instagram/@euxama

Neste domingo, o cantor Xamã anunciou o adiamento do show de lançamento da sua turnê, Fragmentado, que aconteceria no próximo sábado em Campo Grande, bairo em que ele nasceu, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Em comunicado publicado no instagram, Xamã explicou que cancelou a apresentação "por respeito aos últimos acontecimentos" na cidade, que nesta semana foi palco da operação policial mais letal da história do estado, com 121 mortos.

"Não podemos ficar alheios ao coletivo. Por respeito aos últimos acontecimentos no Rio de Janeiro, o show de lançamento da turnê foi adiado", escreveu Xamã. O show, que seria gratuito, tinha entre os convidados confirmados Adriana Calcanhotto, Duquesa, Major RD, Nochica, BTrem, GTA e Agnes Nunes.

Ainda segundo a publicação, informações sobre a nova data do show serão divulgadas em breve.

Com 25 faixas inéditas, "Fragmentado" é o quarto álbum da carreira de Xamã, e o primeiro dos últimos cinco anos.

