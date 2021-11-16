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Aniversariante

William Bonner completa 58 anos e ganha declaração nas redes sociais

A fisioterapeuta Natasha Dantas utilizou o Instagram para dar os parabéns ao apresentador do 'JN'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 15:01

O apresentador William Bonner e a esposa Natasha Dantas
O apresentador William Bonner e a esposa Natasha Dantas Crédito: Reprodução/Instagram/@natashadantasb
William Bonner está ficando mais velho nesta terça-feira (16). O jornalista, que completa 58 anos, ganhou uma declaração especial da esposa, Natasha Dantas, nas redes sociais. A fisioterapeuta publicou vários momentos descontraídos do apresentador do Jornal Nacional.  O casal está junto há três anos. 
"Agora meus parabéns vão para o William Bonemer Jr. Escorpiano intenso. Dono da gargalhada mais gostosa e das mil vozes mais divertidas. Das fotografias mais incríveis. Do coração grandão. E dos olhos mais charmosos que já vi. Parabéns, meu amor!" escreveu Natasha no Instagram. 

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