William Bonner completa 58 anos e ganha declaração nas redes sociais

William Bonner está ficando mais velho nesta terça-feira (16). O jornalista, que completa 58 anos, ganhou uma declaração especial da esposa, Natasha Dantas, nas redes sociais. A fisioterapeuta publicou vários momentos descontraídos do apresentador do Jornal Nacional. O casal está junto há três anos.

"Agora meus parabéns vão para o William Bonemer Jr. Escorpiano intenso. Dono da gargalhada mais gostosa e das mil vozes mais divertidas. Das fotografias mais incríveis. Do coração grandão. E dos olhos mais charmosos que já vi. Parabéns, meu amor!" escreveu Natasha no Instagram.