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Wanessa Camargo anuncia seu bloco de carnaval: Xainirô

Cantora fez postagem nas redes sociais e anunciou o primeiro ensaio, que será em São Paulo
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 14 de Janeiro de 2023 às 14:05

A cantora Wanessa Camargo
A cantora Wanessa Camargo Crédito: Instagram/@wanessa
Wanessa Camargo vai se jogar no carnaval. Seguindo a linha de famosas como Preta Gil, Anitta e Lexa, a cantora anunciou seu bloco de carnaval nas redes sociais nesta sexta-feira (13).
Com o nome de Xainirô, o bloco ainda não tem datas ou locais anunciados, o que deixou os fãs afoitos pedindo para que Wanessa leve o projeto para suas cidades espalhadas pelo país.
"Quero no Rio, obrigado de nada", pediu um fã. "Traz para Brasília", comentou outro. "Vem pra Curitiba", escreveu um terceiro nos comentários da postagem.
O nome do bloco remete a como os fãs chamam carinhosamente a música "Shine It On", da cantora. Neste sábado (14), Wanessa anunciou o primeiro ensaio do "Xainirô". Ele será em São Paulo, no próximo dia 27 de janeiro, na High. Os ingressos já estão à venda. A cantora deve dar mais informações sobre o projeto em breve.

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