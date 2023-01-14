Wanessa Camargo anuncia seu bloco de carnaval: Xainirô

A cantora Wanessa Camargo Crédito: Instagram/@wanessa

Wanessa Camargo vai se jogar no carnaval. Seguindo a linha de famosas como Preta Gil, Anitta e Lexa, a cantora anunciou seu bloco de carnaval nas redes sociais nesta sexta-feira (13).

Com o nome de Xainirô, o bloco ainda não tem datas ou locais anunciados, o que deixou os fãs afoitos pedindo para que Wanessa leve o projeto para suas cidades espalhadas pelo país.

"Quero no Rio, obrigado de nada", pediu um fã. "Traz para Brasília", comentou outro. "Vem pra Curitiba", escreveu um terceiro nos comentários da postagem.