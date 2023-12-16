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Crime

Wagner Santos Oliveira: sertanejo aplicou golpes em 26 mulheres com ‘promessas de amor’

Cantor do Distrito Federal foi preso preventivamente sob suspeita de estelionatário sentimental; reportagem tentou contato com defesa do artista, mas não obteve retorno
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Dezembro de 2023 às 12:52

Wagner Santos Oliveira: sertanejo aplicou golpes em 26 mulheres com ‘promessas de amor’
Wagner Santos Oliveira: sertanejo aplicou golpes em 26 mulheres com ‘promessas de amor’ Crédito: Reprodução
O sertanejo Wagner Santos Oliveira foi preso preventivamente nesta sexta-feira, 15. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, o cantor cometeu estelionato sentimental contra 26 mulheres. A reportagem tentou contato com a defesa do músico, mas não teve retorno até o momento, o espaço segue aberto.
O artista causou um prejuízo de R$ 500 mil nas mulheres que aplicava o seguinte golpe financeiro: Wagner entrava em contato com elas nas redes sociais ou aplicativos de relacionamento e, nos primeiros encontros, pedia empréstimos em valores ou se apropriava de bens sob a promessa de que as restituiria.
O sertanejo alegava para essas mulheres que iria receber o valor em suposto acerto trabalhista, ou da venda de algum imóvel, ou de lucro com uma suposta empresa que abriria em breve. O perfil dessas vítimas são mães solteiras, entre 30 a 45 anos de idade, com estabilidade financeira e que tinham chegado recentemente ao Distrito Federal.
“Ele as enganava com promessas de amor e, ao ser cobrado, se tornava agressivo, ameaçando-as e ofendendo-as moralmente, como forma de intimidá-las para que não registrassem ocorrência policial ou prosseguissem na persecução penal. Em seguida, criava novos perfis nas redes sociais para alcançar novas vítimas”, detalhou a polícia ao Estadão.
Ele tinha diversos perfis nas redes sociais, em algumas se apresentava como cantor Wagner Luno, em outras se dizia empresário do agronegócio. Wagner tem um canal no Youtube com duas músicas. Ouça uma delas.
“Há suspeitas de que existam outras vítimas no Distrito Federal e também em outros Estados, especialmente em Goiás. Pelos fatos apurados, o indivíduo responderá pelos crimes de estelionato em continuidade delitiva, apropriação indébita, coação no curso do processo e furto, podendo a pena chegar a 18 anos de prisão. A prisão e o mandado de busca e apreensão ocorreram em Águas Claras”, declarou a Polícia Civil do DF em nota.

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