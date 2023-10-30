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Homenagem

Viúvo de Paulo Gustavo se declara no dia em que ator faria 45 anos

Thales Bretas compartilhou nas redes sociais uma série de fotos do último aniversário do comediante antes da pandemia da Covid-19
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 14:43

Na segunda (30), Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, usou sua conta no Instagram para prestar homenagem ao ator que completaria 45 neste dia.
Thales Bretas compartilhou uma série de fotos do último aniversário do comediante antes da pandemia da Covid-19
Thales Bretas compartilhou uma série de fotos do último aniversário do comediante antes da pandemia da Covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram
O dermatologista compartilhou uma série de fotos do último aniversário do comediante antes da pandemia da Covid-19. "Esse foi o último niver antes da pandemia, em 2019, recém-pais. Como sempre, a gente comemorou como se o último fosse! E, de certa forma, foi.", escreveu ele na legenda.
Bretas afirma que nada apagará a história deixada por Paulo: "Dia 30/10, dia histórico da chegada de um meteoro no Brasil e no mundo! Que veio em 78 pra mudar nossas vidas pra sempre! E, por mais difícil que seja a efemeridade da sua passagem por aqui, ela deixa um rastro histórico que nada jamais apagará."
Ele continua: "Sou muito grato à vida por ter tido a chance de acompanhar essa passagem e ter tanta coisa boa pra levar comigo pra sempre, especialmente nossos filhos!"
Vários amigos famosos do casal deixaram comentários carinhosos na publicação. "Saudades", escreveu Fátima Bernardes. "Para sempre em nossas memórias! Obrigado por tudo", disse Hugo Gloss. "Tanta, mas tanta saudade!! Amor infinito", declarou Preta Gil.
Paulo Gustavo morreu aos 42 anos, em maio de 2021, após complicações da Covid-19. Ele e Thales tiveram dois filhos, Gael e Romeu, atualmente com 4 anos.

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