Famosos

Viúva de Marielle Franco troca beijos com atriz da Globo em evento

Vereadora Mônica Benício esteve em festival com Jéssica Córes, de 'Verdades Secretas'
Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Outubro de 2024 às 08:25

Monica Benicio e Jéssica Córes no Rio Jazz Fest Crédito: Cristina Granato/Divulgação
Monica Benicio, viúva de Marielle Franco, foi ao Rio Jazz Fest ao lado de Jessica Córes, 34, atriz de "Verdades Secretas" e "Fuzuê". As duas foram fotografadas em um beijo no festival de música, que aconteceu na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, no último domingo (13).
Monica foi reeleita vereadora na Câmara Municipal do Rio pelo PSOL nas últimas eleições. Ela foi casada por dez anos com a ex-vereadora Marielle, que foi assassinada em 2018.
Após ficar viúva, Monica assumiu relacionamento com a cantora Bruna Magalhães. O namoro durou dois anos e terminou há poucos meses. Agora, a vereadora e a atriz ainda estão se conhecendo, segundo a assessoria da parlamentar.
Jessica Córes fez sua estreia na TV em "Verdades Secretas", em 2015, como a modelo Lyris. Ela também atuou na série "Cidade invisível" e no filme "Biônicos". Ela interpretou Olívia em "Fuzuê" no ano passado.

