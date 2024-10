Raquel Brito revela detalhes de mal-estar no reality 'A Fazenda'

Raquel Brito revelou detalhes de sua condição de saúde que a desclassificou da Fazenda 16, uma miocardite aguda. No programa Domingo Espetacular deste domingo, 13, ela falou sobre um pedido que fez aos médicos, na ambulância: "Me ajudem, estou morrendo".



Sobre os sintomas que teve durante a prova do reality, a ex-peoa explicou: "Muita falta de ar, dor no peito, dor de cabeça, dor no corpo. A sensação que eu tinha é que ia morrer ali, no campo de prova".