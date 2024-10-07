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De saída

Raquel Brito é eliminada de A Fazenda 16 por recomendação médica

Irmã do campeão do BBB, Davi, Raquel Brito se queixava de dores e coceiras no corpo desde no fim de setembro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Outubro de 2024 às 13:57

Raquel Brito, irmã de Davi Brito, em A Fazenda
Raquel Brito, irmã de Davi Brito Crédito: Reprodução/Instagram
Raquel Brito, irmão de Davi Brito, vencedor do BBB 24, está fora de A Fazenda 16, da Record. Ela foi vetada de voltar ao confinamento por médicos que a atendiam deste o último domingo (6). Ninguém deve entrar em seu lugar.
A informação foi confirmada pela Record à coluna. "A Record informa que a participante de A Fazenda 16, Raquel Brito, após uma bateria de exames e seguindo orientações médicas, não seguirá na competição. Os peões da sede serão avisados sobre a saída da Raquel", diz o comunicado.
Raquel Brito se queixava de dores e coceiras no corpo desde no fim de setembro. A baiana chegou a pensar que se tratava de uma gravidez e pediu um teste para a produção do reality. No domingo (6) à tarder, Raquel voltou a se sentir mal e pediu atendimento médico.
Sua demora no retorno fez com que telespectadores e participantes questionarem a Record sobre sua volta. A emissora de Edir Macedo esperava uma análise maior dos médicos, o que foi feito.
Raquel Brito tem 23 anos e é irmã mais velha de Davi Brito, que venceu a última edição do BBB, em abril. Era ela quem cuidava das redes sociais dele durante o confinamento e virou meme por defendê-lo de maneira incisiva.
Após a vitória de Davi, Raquel ganhou mais de 190 mil seguidores no Instagram e agora se dedica à carreira de influenciadora digital, produzindo vídeos se arrumando, mostrando viagens e compartilhando algumas publicidades.
Ela já acumula algumas polêmicas. No dia em que Silvio Santos morreu, em 17 de agosto, foi criticada por usar a imagem do apresentador para divulgar uma casa de apostas. Após a repercussão ruim, pediu desculpas.

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