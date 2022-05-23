Vitão e Ana Furtado avançam na repescagem da 'Dança dos Famosos'

Vitão e Ana Furtado avançam na disputa da "Dança dos Famosos" Crédito: Divulgação/TV Globo

As duplas Vitão e Gabe Cardoso e Ana Furtado e Leandro Azevedo foram os selecionados para avançar na repescagem do Dança dos Famosos (Globo).

A apresentadora foi direto para a repescagem após contrair Covid-19 durante as classificatórias. Durante a competição, Vitão ficou com as piores notas e os jurados elogiaram a melhora em sua performance.

Dessa vez, ao invés de dar notas, os júri técnico, composto por Ana Botafogo, Zebrinha e Carlinhos de Jesus, e artístico, com Ana Maria Braga e Taís Araújo, e a plateia do Domingão precisaram escolher duas duplas para avançar para a próxima etapa da repescagem.

As coreografias da noite foram inspiradas nas danças que viralizam no TikTok, com músicas no ritmo reggaeton. As duplas se apresentaram na seguinte sequência: