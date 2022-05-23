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Dança dos Famosos

Vitão e Ana Furtado avançam na repescagem da 'Dança dos Famosos'

As coreografias da noite foram inspiradas nas danças que viralizam no Tik Tok
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Maio de 2022 às 08:35

Vitão e Ana Furtado avançam na disputa da
Vitão e Ana Furtado avançam na disputa da "Dança dos Famosos" Crédito: Divulgação/TV Globo
As duplas Vitão e Gabe Cardoso e Ana Furtado e Leandro Azevedo foram os selecionados para avançar na repescagem do Dança dos Famosos (Globo).
A apresentadora foi direto para a repescagem após contrair Covid-19 durante as classificatórias. Durante a competição, Vitão ficou com as piores notas e os jurados elogiaram a melhora em sua performance.
Dessa vez, ao invés de dar notas, os júri técnico, composto por Ana Botafogo, Zebrinha e Carlinhos de Jesus, e artístico, com Ana Maria Braga e Taís Araújo, e a plateia do Domingão precisaram escolher duas duplas para avançar para a próxima etapa da repescagem.
As coreografias da noite foram inspiradas nas danças que viralizam no TikTok, com músicas no ritmo reggaeton. As duplas se apresentaram na seguinte sequência:
  • Ana Furtado e Leandro Azevedo dançaram "Envolver", de Anitta;
  • Thierry e Carla Bruno agitaram com "Con Calma", de Daddy Yankee & Snow;
  • Zezé Polessa e Hugo Frade performaram "Mi Gente", de J Balvin, Willy William;
  • Xande de Pilares conduziu Lore Improta com "Taki Taki", de DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna e Cardi B;
  • Gkay animou junto de Jefferson Bilisco ao som de "Bombón", Daddy Yankee, El Alfa e Lil Jon;
  • Vitão com Gabe Cardoso dançou "Gasolina", de Daddy Yankee

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