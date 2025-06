Foto

Virginia Fonseca é parada na imigração da China por suspeita de identidade

A apresentadora do SBT explicou que o documento foi emitido quando ela tinha 19 anos e, hoje, aos 26, sua aparência está bastante diferente

Virginia Fonseca foi parada na imigração chinesa nesta sexta-feira (20), no aeroporto de Pequim, durante a viagem de volta ao Brasil. A influenciadora contou que acabou sendo levada para uma sala de averiguação após o passaporte levantar suspeitas sobre sua identidade."Estava bem linda e plena passando pela imigração aqui, e de repente uma mulher encafifa que não sou eu no passaporte", relatou Virgínia, em tom bem-humorado.>

A apresentadora do SBT explicou que o documento foi emitido quando ela tinha 19 anos e, hoje, aos 26, sua aparência está bastante diferente. Segundo Virgínia, apesar de já ter feito diversas viagens internacionais com o mesmo passaporte, foi a primeira vez que foi retida. "Já viajei o mundo inteiro com o passaporte e ninguém nunca me parou. Aí vai a Vivíbora para a salinha", brincou.>

A viagem à China foi a primeira desde anúncio do fim de seu casamento com o cantor Zé Felipe, no fim de maio. Virginia prestou depoimento à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Bets, no Senado, no dia 13 de maio. Durante a sessão, negou ter lucrado com o prejuízo de seguidores e foi tietada por senadores e assessores.>