Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Virgínia Fonseca diz que sonha em ir para o BBB22: 'Mas Boninho, sem pressão'
Será, Boninho?

Virgínia Fonseca diz que sonha em ir para o BBB22: 'Mas Boninho, sem pressão'

Influencer mandou recado para Boninho na estreia do seu novo podcast “Pod Cats”
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 09:46

Virgínia Fonseca e Camila Loures no podcast 'Pod Cats'
Virgínia Fonseca e Camila Loures no podcast 'Pod Cats' Crédito: Reprodução/Youtube
Virgínia Fonseca, esposa do cantor Zé Felipe, estreou na noite desta segunda-feira (25),  o PodCats, seu novo podcast no YouTube. Ao lado da influenciadora Camila Loures, a mãe da Maria Alice conversou sobre vários assuntos do cotidiano, entre eles, a vontade de participar do elenco do BBB22. 
“Eu tenho muita vontade de entrar no BBB, mas não é pelo dinheiro, é mais pela experiência. Sempre foi meu sonho. Depois que eu comecei a ficar conhecida, não tinha essa de entrar no Big Brother famoso. Eu falei ‘puts, perdi minha chance’. Eu já tinha seguidores”, disse Virgínia.
A influenciadora ainda mandou um recado para o Big Boss. “Mas Boninho sem pressão. Quero que Deus toque no seu coração”, brincou. Apesar do sonho, Virgínia revelou que tem medo dessa onda do cancelamento das últimas edições do reality. 
“Ai veio com isso de influencer, mas junto veio o cancelamento. Poxa, aí eu fiquei meio ‘meu Deus, vou ou nao vou’. Eu tenho muito mais a perder do que a ganhar, mas não posso deixar essa oportunidade passar", ressaltou.
A esposa de Zé Felipe acumula mais de 27 milhões de seguidores no Instagram, sendo um dos 10 maiores engajamentos do mundo. 

Veja Também

Kourtney Kardashian posa de topless e exibe anel de noivado de R$ 5,5 mi

Gustavo Mioto e Thaynara OG terminam namoro de forma pacífica

Ana Maria Braga sofre queda e não apresenta Mais Você nesta segunda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fabricio Coelho, Fernanda Caliari e Maria
Fernanda Caliari inaugura seu novo endereço fashion em Vitória
Imagem de destaque
O último ato de Lula: abrir mão da disputa
Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados