Virgínia Fonseca diz que sonha em ir para o BBB22: 'Mas Boninho, sem pressão'

Virgínia Fonseca e Camila Loures no podcast 'Pod Cats' Crédito: Reprodução/Youtube

Virgínia Fonseca, esposa do cantor Zé Felipe, estreou na noite desta segunda-feira (25), o PodCats, seu novo podcast no YouTube. Ao lado da influenciadora Camila Loures, a mãe da Maria Alice conversou sobre vários assuntos do cotidiano, entre eles, a vontade de participar do elenco do BBB22.

“Eu tenho muita vontade de entrar no BBB, mas não é pelo dinheiro, é mais pela experiência. Sempre foi meu sonho. Depois que eu comecei a ficar conhecida, não tinha essa de entrar no Big Brother famoso. Eu falei ‘puts, perdi minha chance’. Eu já tinha seguidores”, disse Virgínia.

A influenciadora ainda mandou um recado para o Big Boss. “Mas Boninho sem pressão. Quero que Deus toque no seu coração”, brincou. Apesar do sonho, Virgínia revelou que tem medo dessa onda do cancelamento das últimas edições do reality.

“Ai veio com isso de influencer, mas junto veio o cancelamento. Poxa, aí eu fiquei meio ‘meu Deus, vou ou nao vou’. Eu tenho muito mais a perder do que a ganhar, mas não posso deixar essa oportunidade passar", ressaltou.