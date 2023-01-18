Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Viih Tube diz que ‘se afastou’ da internet porque a taxa de ferro no seu sangue ‘baixou muito’
Famosos

Viih Tube diz que ‘se afastou’ da internet porque a taxa de ferro no seu sangue ‘baixou muito’

Influencer revelou que estava se sentindo cansada e resolveu fazer exames, mas disse que está tudo bem com a sua gravidez
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 08:33

Em vídeo publicado no Instagram, Viih Tube disse que está tudo bem com a sua gravidez, apesar de a concentração de ferro em seu sangue ter reduzido
Em vídeo publicado no Instagram, Viih Tube disse que está tudo bem com a sua gravidez, apesar de a concentração de ferro em seu sangue ter reduzido Crédito: Instagram.com/@viihtube
Viih Tube, influenciadora digital e ex-BBB, publicou um vídeo em seu story no Instagram para explicar porque está menos ativa nas redes sociais nos últimos dias. Segundo a ex-BBB, ela começou a se sentir mais triste, mais sonolenta e mais cansada e decidiu fazer alguns exames, que constataram que a concentração de ferro em seu sangue estava baixa.
O quadro clínico, porém, não significa que há algo de errado com a gravidez. Ela relatou que, segundo sua médica, a situação é normal para o período de gestão. “Minha filha está sugando tudo, e que ela seja saudável mesmo. Então, vou ter que tomar algumas coisinhas pra melhorar o ferro”, disse.
Sobre a sua filha, Viih Tube reiterou que ela passa bem e que seu estado de saúde é bom. “A Lua está perfeita, graças a Deus! Mas, como eu estou um pouco sumida, queria compartilhar com vocês isso. Não queria que vocês estranhassem”, afirmou. “Estou sendo o mais transparente possível com vocês. Até de candidíase, de sexo na gravidez já falei com vocês”.

Veja Também

"BBB 23" começou com clima de paquera e brothers "online" para flertes

Público aponta Iza em foto postada por Yuri Lima, suposto affair da cantora

Diagnóstico de IST e mais revelações excluídas da música de Shakira sobre traições de Piqué

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados