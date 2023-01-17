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Público aponta Iza em foto postada por Yuri Lima, suposto affair da cantora

Os dois estariam em um relacionamento após separação da artista; assessoria da famosa nega romance
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 16:02

Fãs apostam que Iza está vivendo um affair com o jogador Yuri Lima
Fãs apostam que Iza está vivendo um affair com o jogador Yuri Lima Crédito: Reprodução
O jogador Yuri Lima, 28, apontado como o novo envolvimento amoroso de Iza, 32, postou uma foto enigmática nas redes sociais, fazendo aumentarem os rumores sobre o relacionamento. Na foto, o jogador aparece na frente de um espelho com uma silhueta feminina. Ao lado, ele colocou um figurinha de coração.
Os dois estão sendo vistos juntos desde que a atriz está solteira, quando terminou o relacionamento de quatro anos com o produtor musical Sérgio Santos. No ano novo, Yuri foi visto em uma festa da artista.
Eles se seguem mutuamente no Instagram e é possível ver curtidas da cantora em algumas fotos postadas pelo jogador. Em uma delas, ele aparece de sunga em uma cachoeira.
Procurada, a assessoria de imprensa de Iza disse que ela está de férias na Ásia e que não é possível confirmar nada.

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