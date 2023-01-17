Justiça decide que Gugu Liberato e Thiago Salvático não eram casal, mas amigos

Gugu Liberato e Thiago Salvático: justiça decide que eles não viveram uma relação Crédito: @Instagram/salvatico.thiago

Thiago Salvático, que afirma ter namorado Gugu Liberato (1959-2019), perdeu a ação que movia na Justiça para ter o relacionamento entre os dois reconhecido. O apresentador morreu em novembro de 2019, após sofrer um acidente doméstico.

Segundo Salvático, o juiz entendeu que, apesar de ele ter apresentado trocas de mensagens e fotos dos dois juntos em viagens, o reconhecimento da união não seria possível, pois os dois nunca foram vistos juntos. O processo está em segredo de Justiça.

"A justificativa do juiz para negar o reconhecimento, apesar das provas, foi de que não tínhamos a publicidade suficiente do relacionamento. E ele não ouviu nem mesmo as testemunhas", afirma o chef de cozinha, em entrevista à reportagem.

As provas às quais Salvático se refere seriam diversos registros de momentos compartilhados entre os dois. Além das mensagens e fotos juntos, ele afirma ter apresentado o registro de uma conta bancária conjunta.

"Centenas de mensagens, fotos, provas de nossas viagens juntos, provas da nossa conta investimento conjunta, provas de que eu tinha senhas, de cartões a Instagram. Hoje, ter acesso a uma rede social de uma das maiores figuras da televisão é algo muito mais relevante e mostra o quanto eu estava presente na vida dele, pois ninguém além de nós dois tínhamos a senha", diz.

Ele afirma que a negativa ao reconhecimento de união estável ocorreu por se tratar de um casal homossexual. "Acredito que não ocorreria em um caso heterossexual. Irei recorrer, pois ainda acredito na Justiça e não aceitarei esse tipo de preconceito. Não irei deixar uma única pessoa ditar a minha real história."

Salvático sustenta a versão de que os dois tiveram uma relação estável por oito anos, mas que tudo era mantido em privado. "Entendo que é difícil entender nossa união estável, nos moldes possíveis para um relacionamento homoafetivo e para uma pessoa pública", afirma. "Se trata de uma das maiores estrelas da televisão, e [o segredo] deveria ser mantido entre as pessoas que lhe interessavam."