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Justiça decide que Gugu Liberato e Thiago Salvático não eram casal, mas amigos

Chef de cozinha, que diz ter mantido relação com apresentador, pretende recorrer da decisão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 14:41

Gugu Liberato e Thiago Salvático: justiça decide que eles não viveram uma relação
Gugu Liberato e Thiago Salvático: justiça decide que eles não viveram uma relação Crédito: @Instagram/salvatico.thiago
Thiago Salvático, que afirma ter namorado Gugu Liberato (1959-2019), perdeu a ação que movia na Justiça para ter o relacionamento entre os dois reconhecido. O apresentador morreu em novembro de 2019, após sofrer um acidente doméstico.
Segundo Salvático, o juiz entendeu que, apesar de ele ter apresentado trocas de mensagens e fotos dos dois juntos em viagens, o reconhecimento da união não seria possível, pois os dois nunca foram vistos juntos. O processo está em segredo de Justiça.
"A justificativa do juiz para negar o reconhecimento, apesar das provas, foi de que não tínhamos a publicidade suficiente do relacionamento. E ele não ouviu nem mesmo as testemunhas", afirma o chef de cozinha, em entrevista à reportagem.
As provas às quais Salvático se refere seriam diversos registros de momentos compartilhados entre os dois. Além das mensagens e fotos juntos, ele afirma ter apresentado o registro de uma conta bancária conjunta.
"Centenas de mensagens, fotos, provas de nossas viagens juntos, provas da nossa conta investimento conjunta, provas de que eu tinha senhas, de cartões a Instagram. Hoje, ter acesso a uma rede social de uma das maiores figuras da televisão é algo muito mais relevante e mostra o quanto eu estava presente na vida dele, pois ninguém além de nós dois tínhamos a senha", diz.
Ele afirma que a negativa ao reconhecimento de união estável ocorreu por se tratar de um casal homossexual. "Acredito que não ocorreria em um caso heterossexual. Irei recorrer, pois ainda acredito na Justiça e não aceitarei esse tipo de preconceito. Não irei deixar uma única pessoa ditar a minha real história."
Salvático sustenta a versão de que os dois tiveram uma relação estável por oito anos, mas que tudo era mantido em privado. "Entendo que é difícil entender nossa união estável, nos moldes possíveis para um relacionamento homoafetivo e para uma pessoa pública", afirma. "Se trata de uma das maiores estrelas da televisão, e [o segredo] deveria ser mantido entre as pessoas que lhe interessavam."
Procurada pela reportagem meio da assessoria de imprensa para comentar o assunto, a família de Gugu Liberato disse que não sabe nada a respeito da decisão.

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