Velório de Cacá Diegues acontece na ABL com amigos e familiares do cineasta

Personalidades se reuniram na manhã deste sábado (15) na sede da Academia Brasileira de Letras, no centro do Rio de Janeiro, para o velório do cineasta Cacá Diegues, morto nesta sexta-feira (14) em decorrência das complicações de uma cirurgia.
O corpo de Diegues foi velado com a bandeira do Botafogo, seu time do coração.
O diretor de "Bye Bye Brasil" e outros clássicos do cinema brasileiro foi eleito imortal em 2018, sucedendo o também cineasta Nelson Pereira dos Santos na Cadeira 7.
A cerimônia reuniu, entre outros, a filha do cineasta, a editora Isabel Diegues, o antropólogo Roberto DaMatta, a novelista Rosane Svartman, a atriz Gloria Pires, a economista Elena Landau e o jornalista Ruy Castro.
