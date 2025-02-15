Luto

Velório de Cacá Diegues acontece na ABL com amigos e familiares do cineasta

Personalidades se reuniram na manhã deste sábado (15) para a despedida na sede da Academia Brasileira de Letras, no centro do Rio
Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Fevereiro de 2025 às 13:13

Personalidades se reuniram na manhã deste sábado (15) na sede da Academia Brasileira de Letras, no centro do Rio de Janeiro, para o velório do cineasta Cacá Diegues, morto nesta sexta-feira (14) em decorrência das complicações de uma cirurgia.
O corpo de Diegues foi velado com a bandeira do Botafogo, seu time do coração.
O diretor de "Bye Bye Brasil" e outros clássicos do cinema brasileiro foi eleito imortal em 2018, sucedendo o também cineasta Nelson Pereira dos Santos na Cadeira 7.
Isabel Guedes, durante o velório de seu pai, o cineasta e imortal da Academia Brasileira de Letras, Cacá Diegues Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
A cerimônia reuniu, entre outros, a filha do cineasta, a editora Isabel Diegues, o antropólogo Roberto DaMatta, a novelista Rosane Svartman, a atriz Gloria Pires, a economista Elena Landau e o jornalista Ruy Castro.
Com informações de Danilo Thomaz.

Veja Também

Morre Cacá Diegues, diretor de 'Bye Bye, Brasil', e grande nome do cinema novo

Morre David Lynch, diretor de 'Twin Peaks' e 'Cidade dos Sonhos', aos 78 anos

Morre o ator Ney Latorraca, aos 80 anos, no Rio de Janeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Cultura Famosos
Recomendado para você

Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo
Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual

