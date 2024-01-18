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  • Vanessa Lopes discute com MC Bin Laden e desafia: "Vamos você e eu pro Paredão?"
BBB 24

Vanessa Lopes discute com MC Bin Laden e desafia: "Vamos você e eu pro Paredão?"

Influenciadora carioca se irrita com funkeiro e arruma confusão que agita os participantes do reality show
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Janeiro de 2024 às 15:38

Vanessa ainda jogou fora as escovas de dente dos outros participantes após faxina no banheiro
Vanessa ainda jogou fora as escovas de dente dos outros participantes após faxina no banheiro Crédito: Rede Globo
A temperatura subiu na casa do BBB 24 nesta quinta-feira (18). Vanessa Lopes discutiu com MC Bin Laden na cozinha do reality pouco depois do café da manhã. Tudo começou por causa da desconfiança da influenciadora ter um voto do funkeiro. O brother tentou conversar, mas a sister cortou logo o assunto: "Bin, eu não quero falar de jogo. Eu vou jogar com o coração. Me larga, homem, me deixa!", pediu Vanessa.
O funkeiro não entendeu a reclamação. "Oxi, tá louca?". Visivelmente irritada, Vanessa subiu o tom e disparou: "Eu estou louca, loucona, porque você não respeita o meu espaço".
"E eu só falei assim 'oxe, mano, tá duvidando do meu caráter, tudo bem'", disse o funkeiro, que acabou se desculpando. "Mas canta a tua música aí para nós... aquela que tu lançou lá fora. Bonitão! Eu não tenho medo de nada, não, não vem querer me pagar de doida, não", respondeu Vanessa Lopes.
Nizam se meteu e Vanessa mandou na lata: "Não me encosta! Quando eu falo que eu não quero falar de jogo e a pessoa vem falar de jogo, ela está me desrespeitando".
"Eu não estou falando de jogo, porque você está aumentando o assunto. Você só falou que eu poderia votar em você. Você não falou? Se você não falou, então já era", comentou Bin Laden, que seguiu varrendo a cozinha: "Coitadinho, coitadinho!", apontou Vanessa que retomou a discussão: "Vamos você e eu , então, para o Paredão?". O funkeiro respondeu: "Mano, quem tá falando de Paredão?".
Ainda nervosa com a discussão, Vanessa decidiu fazer faxina no banheiro com Matteus e jogou fora as escovas de dente dos outros participantes. "Quem ficou de madrugada aqui botando as coisas no lugar fui eu. Só que eu não falei para ninguém. Porque, às vezes, é o exemplo que funciona. Tu viu que ficou muito mais organizado quando eu joguei tudo fora? Agora está tudo bagunçado", desabafou.

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