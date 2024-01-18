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BBB 24: Beatriz vira boneca Barbie e viraliza nas redes socias

Itallo Alca é o autor do vídeo; Ele diz que comprou boneca no Brás e reproduz falas da sister no programa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Janeiro de 2024 às 14:33

Hitallo Alca cria a boneca da BBB Beatriz e viraliza nas redes sociais
Hitallo Alca cria a boneca da BBB Beatriz e viraliza nas redes sociais Crédito: @Hitallo Alca no TikTok
Se antes de entrar no BBB 24 Beatriz era vendedora no bairro do Brás, em São Paulo, agora ela está sendo vendida! Um influencer viralizou ao mostrar em um vídeo uma boneca da participante do programa, que vem com celular parcelado, carnê, CD do Belo, carrinho de compras, caixa de morangos e microfone.
A boneca tem também a sacolinha do Lojão do Brás, para o qual Beatriz fazia vídeos como vendedora antes de entrar no BBB. Ela também reproduz as falas famosas da sister no programa. A caixa alerta que "a boneca acompanha fortes dores por ter que carregar a edição nas costas".
@hitalloalca quantos você conhece? #pobre #velho #anos90 #moveis ♬ Cena Engraçada e Inusitada de 3 Minutos - HarmonicoHCO
Hitallo Alca é o ator e criador de conteúdo responsável pela criação da boneca. O vídeo chega a quase 1 milhão de visualizações no seu perfil do TikTok e faz parte de um quadro que mostra produtos fictícios ou versões de algum produto que está sendo comentado na internet, de forma irônica.
A "Barbie classe média baixa", o ovo de colher de ovo mexido, o "Rivotone", a sua versão do brilho labial Carmed Fini e da bolsa inspirada em uma caixa de leite da Misci são alguns deles. Hitallo contou que tudo é feito com agilidade, para aproveitar enquanto o assunto está sendo bem falado na internet.
"Faço a arte no computador e penso em quais acessórios seria legal colocar. Faço tudo meio improvisado mesmo, já que a ideia é postar o mais rápido possível, enquanto o assunto ainda está em alta", disse ele.
@hitalloalca Quem ta precisando desse panettone? #pobre #rivotone #panettone #natal ♬ Merry Christmas and Happy New Year - neozilla
Ele contou como foi o processo de produção da Barbie da Beatriz: "Eu compro uma boneca comum e personalizo. No caso da Bia tive que cortar e pintar o cabelo e o vestido, tirar a maquiagem original com acetona e refazer tudo. A ideia não é ficar bonito e sim engraçado".

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