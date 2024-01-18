BBB 24: Beatriz vira boneca Barbie e viraliza nas redes socias

Hitallo Alca cria a boneca da BBB Beatriz e viraliza nas redes sociais Crédito: @Hitallo Alca no TikTok

Se antes de entrar no BBB 24 Beatriz era vendedora no bairro do Brás, em São Paulo, agora ela está sendo vendida! Um influencer viralizou ao mostrar em um vídeo uma boneca da participante do programa, que vem com celular parcelado, carnê, CD do Belo, carrinho de compras, caixa de morangos e microfone.

A boneca tem também a sacolinha do Lojão do Brás, para o qual Beatriz fazia vídeos como vendedora antes de entrar no BBB. Ela também reproduz as falas famosas da sister no programa. A caixa alerta que "a boneca acompanha fortes dores por ter que carregar a edição nas costas".

Hitallo Alca é o ator e criador de conteúdo responsável pela criação da boneca. O vídeo chega a quase 1 milhão de visualizações no seu perfil do TikTok e faz parte de um quadro que mostra produtos fictícios ou versões de algum produto que está sendo comentado na internet, de forma irônica.

A "Barbie classe média baixa", o ovo de colher de ovo mexido, o "Rivotone", a sua versão do brilho labial Carmed Fini e da bolsa inspirada em uma caixa de leite da Misci são alguns deles. Hitallo contou que tudo é feito com agilidade, para aproveitar enquanto o assunto está sendo bem falado na internet.

"Faço a arte no computador e penso em quais acessórios seria legal colocar. Faço tudo meio improvisado mesmo, já que a ideia é postar o mais rápido possível, enquanto o assunto ainda está em alta", disse ele.