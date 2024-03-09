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Ursinho Pooh assassino e Sylvester Stallone são os piores do ano no Framboesa de Ouro

Prêmio entregue anualmente às vésperas do Oscar costuma ser criticado por tirar sarro de trabalhos feitos em Hollywood
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Março de 2024 às 11:15

Cena do filme
Cena do filme Ursinho Pooh: Sangue e Mel Crédito: Prime Vídeo
O prêmio Framboesa de Ouro anunciou, na noite desta sexta-feira, os vencedores de sua edição de 2024, coroando o filme "Ursinho Pooh: Sangue e Mel" como o pior lançamento do ano. O longa, feito depois de o icônico personagem cair em domínio público, desbancou "Mercenários 4", campeão de indicações.
Também disputavam a estatueta de pior filme do ano "O Exorcista: O Devoto", "Megatubarão 2" e "Shazam! Fúria dos Deuses". Entregue anualmente às vésperas do Oscar, o prêmio costuma ser criticado por membros da indústria por tirar sarro de trabalhos cinematográficos que foram mal avaliados.
Nas categorias de atuação, Jon Voight foi eleito pior ator por "Mercy: Golpe de Misericórdia", e Megan Fox, pior atriz, por "Johnny & Clyde". Ela também ficou com a estatueta de pior atriz coadjuvante, por "Os Mercenários 4", filme que ainda garantiu a Sylvester Stallone a estatueta de pior ator coadjuvante.
Maior premiado da noite, "Ursinho Pooh: Sangue e Mel" ainda levou para casa os prêmios de pior casal em cena, com suas versões assassinas de Pooh e Leitão, pior derivado, sequência ou remake, pior roteiro e pior direção, para Rhys Frake-Waterfield.
No único reconhecimento positivo entregue pelo Framboesa de Ouro, Fran Drescher, presidente do SAG, o sindicato dos atores de Hollywood, recebeu o prêmio de redenção por seu "trabalho brilhante guiando o sindicato de atores durante a greve de 2023, que teve um desfecho positivo".

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