Ursinho Pooh assassino e Sylvester Stallone são os piores do ano no Framboesa de Ouro

Cena do filme Ursinho Pooh: Sangue e Mel Crédito: Prime Vídeo

O prêmio Framboesa de Ouro anunciou, na noite desta sexta-feira, os vencedores de sua edição de 2024, coroando o filme "Ursinho Pooh: Sangue e Mel" como o pior lançamento do ano. O longa, feito depois de o icônico personagem cair em domínio público, desbancou "Mercenários 4", campeão de indicações.

Também disputavam a estatueta de pior filme do ano "O Exorcista: O Devoto", "Megatubarão 2" e "Shazam! Fúria dos Deuses". Entregue anualmente às vésperas do Oscar, o prêmio costuma ser criticado por membros da indústria por tirar sarro de trabalhos cinematográficos que foram mal avaliados.

Nas categorias de atuação, Jon Voight foi eleito pior ator por "Mercy: Golpe de Misericórdia", e Megan Fox, pior atriz, por "Johnny & Clyde". Ela também ficou com a estatueta de pior atriz coadjuvante, por "Os Mercenários 4", filme que ainda garantiu a Sylvester Stallone a estatueta de pior ator coadjuvante.

Maior premiado da noite, "Ursinho Pooh: Sangue e Mel" ainda levou para casa os prêmios de pior casal em cena, com suas versões assassinas de Pooh e Leitão, pior derivado, sequência ou remake, pior roteiro e pior direção, para Rhys Frake-Waterfield.