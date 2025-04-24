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Copacabana

U2 vai se apresentar na praia de Copacabana em 2026, afirma Eduardo Paes

Banda irlandesa virá ao Rio de Janeiro como parte do evento 'Todo Mundo no Rio', o mesmo que traz Lady Gaga
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 13:33

A banda U2 em imagem de divulgação do trabalho 'Songs of Surrender'
A banda U2 em imagem de divulgação do trabalho 'Songs of Surrender' Crédito: Kurt Iswarienko/Divulgação

A banda irlandesa U2 vai se apresentar na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em maio de 2026, como parte do evento "Todo Mundo no Rio", o mesmo que está trazendo Lady Gaga para a apresentação no próximo dia 3.

O anúncio foi feito durante o Roxy Dinner Show, um evento na capital fluminense que apresenta o calendário de eventos da cidade para este ano. Paes também reiterou que tentará trazer Beyoncé em uma edição futura do evento, como já havia sugerido em falas anteriores.

No ano passado, Paes já havia prometido, durante a campanha de reeleição, que traria a banda para o país em 2025. Será a segunda vez do grupo no Rio, que se apresentou na cidade em 1998, no Autódromo de Jacarepaguá.

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