A partir de abril, Twitter não terá mais selo de verificado para contas relevantes

Nesta quinta-feira (23), o Twitter anunciou que, a partir do dia 1º de abril, iniciará o processo para eliminar o selo de verificado de contas relevantes, que incluem famosos, jornalistas e demais artistas. Para políticos, empresas e organizações serão utilizados outros selos.

O selo azul já conhecido pelos usuários ficará restrito, então, a assinantes do Twitter Blue, plano pago pago da plataforma. O custo para quem quiser aderir será de R$ 42 mensais. A ideia do novo plano partiu de Elon Musk, que comprou a rede social e considera a necessidade da empresa de gerar novas fontes de renda.