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Mudanças

Twitter não terá mais selo de verificado para contas relevantes

Apenas assinantes do plano pago da rede social terão acesso ao recurso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Março de 2023 às 14:40

A partir de abril, Twitter não terá mais selo de verificado para contas relevantes
A partir de abril, Twitter não terá mais selo de verificado para contas relevantes Crédito: Freepik
Nesta quinta-feira (23), o Twitter anunciou que, a partir do dia 1º de abril, iniciará o processo para eliminar o selo de verificado de contas relevantes, que incluem famosos, jornalistas e demais artistas. Para políticos, empresas e organizações serão utilizados outros selos.
O selo azul já conhecido pelos usuários ficará restrito, então, a assinantes do Twitter Blue, plano pago pago da plataforma. O custo para quem quiser aderir será de R$ 42 mensais. A ideia do novo plano partiu de Elon Musk, que comprou a rede social e considera a necessidade da empresa de gerar novas fontes de renda.

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