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Tony Ramos está em processo de reabilitação e faz fisioterapia, diz boletim médico

Após cirurgia, ator segue internado em hospital no Rio de Janeiro mas já caminha e seu estado de saúde é estável
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Maio de 2024 às 15:51

Tony Ramos segue internato em hospital no Rio de Janeiro após duas operações
Tony Ramos segue internato em hospital no Rio de Janeiro após duas operações Crédito: Divulgação
O ator Tony Ramos, 75, que realizou duas cirurgias nos últimos dias, está em processo de reabilitação e fazendo fisioterapia, diz boletim médico divulgado nesta quinta-feira (23). O ator deu entrada no hospital no início da tarde de quinta (16) após se sentir mal.
"O ator Tony Ramos está em processo de reabilitação com fisioterapia. O paciente já caminha, segue em plena recuperação e seu estado de saúde é estável", diz o boletim enviado ao F5 pelo Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro.
O ator recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) na última quarta-feira (22). Ele estava sob cuidados intensos desde o último domingo (19), quando foi submetido a uma nova cirurgia para tratar problemas decorrentes de uma operação realizada na cabeça na última semana.
A nova operação foi necessária após o artista apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos.

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