Tony Ramos está em processo de reabilitação e faz fisioterapia, diz boletim médico

Tony Ramos segue internato em hospital no Rio de Janeiro após duas operações Crédito: Divulgação

O ator Tony Ramos, 75, que realizou duas cirurgias nos últimos dias, está em processo de reabilitação e fazendo fisioterapia, diz boletim médico divulgado nesta quinta-feira (23). O ator deu entrada no hospital no início da tarde de quinta (16) após se sentir mal.

"O ator Tony Ramos está em processo de reabilitação com fisioterapia. O paciente já caminha, segue em plena recuperação e seu estado de saúde é estável", diz o boletim enviado ao F5 pelo Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro.

O ator recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) na última quarta-feira (22). Ele estava sob cuidados intensos desde o último domingo (19), quando foi submetido a uma nova cirurgia para tratar problemas decorrentes de uma operação realizada na cabeça na última semana.