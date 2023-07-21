Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja foto

Tom Felton compara Draco Malfoy com o Ken de 'Barbie' e diz que queria o papel

Ator brincou ao afirmar que não o ligaram novamente após o teste o Draco de 'Harry Potter'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 10:59

O ator Tom Felton, que interpreta o vilão Draco Malfoy em
O ator Tom Felton, que interpreta o vilão Draco Malfoy em "Harry Potter" Crédito: Pedro Carrilho/Folhapress
Tom Felton, conhecido por dar vida ao icônico Draco Malfoy na saga "Harry Potter", surpreendeu os fãs ao fazer uma comparação divertida entre seu personagem e o famoso Ken interpretado por Ryan Gosling em "Barbie". A publicação feita nesta quarta-feira (19) registrou mais de 890 mil curtidas.
O ator britânico compartilhou uma montagem de fotos no Instagram, mostrando Draco ao lado do Ken, e brincou na legenda: "Estou meio p*to que eles nunca me ligaram de volta depois do meu teste. #SlytherKEN".
A nova produção de "Barbie" conta com a presença de Margot Robbie e Ryan Gosling, que dão vida às versões "tradicionais" da boneca e do boneco Ken, respectivamente. A direçãoé de Greta Gerwig, conhecida por seu trabalho em Adoráveis Mulheres e Lady Bird.

Veja Também

Tony Bennett morre aos 96 anos em Nova York

Andressa Urach reclama de ataques nas redes sociais

Lívia Torres esclarece saída da Globo: "Escutei o não, busquei o sim"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)
Vítima foi encontrada amarrada a um colchão com o uso de um cinto, nua, com ferimentos pelo corpo e coberta por fezes
O que se sabe sobre caso de mulher mantida em cárcere e torturada em Itapuã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados