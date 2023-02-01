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Tom Brady agradece Gisele Bündchen e filhos em post sobre aposentadoria

‘Te desejo coisas maravilhosas’, disse a brasileira; casal se separou em 2022
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 16:42

Gisele Bündchen e o marido, o jogador de futebol americano Tom Brady
Gisele Bündchen e o marido, o jogador de futebol americano Tom Brady Crédito: Reuters/Folhapress
Nesta quarta, 1°, Tom Brady anunciou, pela segunda vez, sua aposentadoria dos gramados da NFL. Em uma postagem no Instagram, o astro do futebol americano agradeceu aos amigos e a família, incluindo Gisele Bündchen.
A modelo e o atleta estão divorciados desde o ano passado, após 13 anos casados, sendo pais de Vivian Lake, de 10 anos, e Benjamin Rein, de 13. Na época, o casal anunciou que o processo ocorreu de forma amigável e com gratidão pelo tempo que estiveram juntos. Em relação ao fim da carreira como jogador, Brady já havia tomado essa decisão há um ano, mas acabou voltando atrás.
"Eu amo minha família, amo meus colegas de time, amo meus amigos, amo meus técnicos, amo o futebol, amo todos vocês", escreveu Brady na legenda da publicação sobre a nova aposentadoria. Ele selecionou alguns momentos marcantes no gramado da NFL ao lado dos companheiros de time, mas também ao lado da família e da ex-mulher.
Gisele Bündchen respondeu o ex-marido no post. "Te desejo apenas coisas maravilhosas neste novo capítulo da tua vida", comentou a modelo.

Reação nas redes

Nas redes sociais, o público não perdeu a oportunidade de comentar a nova aposentadoria de Brady e o fato dele ter "perdido" a modelo para continuar jogando, já que rumores apontavam que esse seria um dos motivos para o fim da união.

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