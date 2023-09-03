"Todas as Flores" estreia na TV Globo após sucesso no streaming

Zoé (Regina Casé) chega com Maíra (Sophie Charlotte) e a apresenta a Vanessa (Letícia Colin) Crédito: Globo/Estevam Avellar

Após o sucesso estrondoso no streaming - e nas redes sociais - a novela original Globoplay "Todas as Flores" chega à programação da TV aberta a partir desta segunda (4). De segunda a sexta, o público da TV Globo poderá acompanhar as artimanhas, reviravoltas e dramas que rondam as vidas de Zoé (Regina Casé), Vanessa (Leticia Colin) e Maíra (Sophie Charlotte), sempre após a exibição de "Terra e Paixão", atual novela das 21h da Rede Globo.

Criada e escrita por João Emanuel Carneiro, a novela conta com direção artística de Carlos Araujo. A trama gira toda em torno de Maíra, uma jovem cega que cresceu acreditando que a sua mãe tinha falecido. Após um turbilhão, as coisas mudam e a vida da jovem vira de ponta cabeça. No Globoplay, a trama foi dividida em duas temporadas.

"Eu estou superfeliz com esta exibição na TV aberta porque sou uma artista que sempre teve a ambição, a utopia e a vontade de falar com todo mundo. Me surpreendeu o resultado da novela já no streaming. Muito mais gente do que eu imaginava assistiu. Acho que isso serviu como uma grande propaganda e um boca a boca para esta exibição na TV Globo (risos)", disse Regina Casé.

CONHEÇA A TRAMA

Zoé é mãe de Vanessa (Letícia Colin), sua fiel escudeira, com quem traça os mais duvidosos planos para manter a boa condição financeira que conseguiu alcançar. Só que tudo se torna uma preocupação na vida das duas quando Vanessa é diagnosticada com leucemia e precisa de um doador de medula compatível para se salvar. Sem pensar duas vezes, Zoé recorre a um trunfo guardado há mais de 20 anos: Maíra (Sophie Charlotte), a filha que não viu crescer.

Quando ‘Todas as Flores’ começa, Zoé está na porta de Maíra fingindo arrependimento por tê-la abandonado ainda bebê. Tudo não passa de uma forma de sensibilizar a jovem para que ela doe a medula e ajude Vanessa. O plano dá certo. Zoé só não espera encontrar em Maíra uma doçura e altruísmo admiráveis, capazes de despertar os lados mais afetuosos de sua maternidade. “É muito fácil você embarcar naquela vilã com cara de malvada e que tem o tempo todo a mesma conduta. Já eu me surpreendia nas cenas”, entrega Regina Casé ao falar sobre as nuances de sua personagem.

Nicolas Prattes como Diego, em Todas as Flores Crédito: Globo/Estevam Avellar

Também nos primeiros capítulos da novela, exibidos a partir de segunda-feira, Maíra, já morando no Rio de Janeiro com a mãe, consegue um emprego como perfumista na Rhodes & Co. Tailleur. Lá conhece Rafael (Humberto Carrão), por quem se encanta imediatamente sem saber que se trata do namorado de sua irmã. E na saída de uma das festas da empresa, Olavo (André Loddi), genro de Luis Felipe (Cassio Gabus Mendes), acaba provocando um grave acidente de carro com uma vítima fatal. Para livrar sua barra, Luis Felipe oferece a Diego (Nicolas Prattes) um alto valor em dinheiro para que ele assuma a culpa pelo atropelamento. O rapaz aceita, vendo na oferta uma chance de proporcionar melhores condições para sua família, mas termina preso.

"Eu gosto da complexidade dela. A Zoé não é linear. Muita gente, no começo, dizia que não sabia nem apontar se ela era má ou boa, e eu acho isso muito bom. Ela se surpreende com a filha que ela não criou, com quem não conviveu, e isso a humaniza. Em muitas tramas isso acontece no final, há uma humanização ou uma redenção do vilão ou da vilã. No caso da Zoé, como ela encontra com essa filha logo no primeiro capítulo, ela divide o lado da vilania com o lado “mãezona” do início ao fim, é algo que o tempo todo está em conflito com ela, até o último capítulo", completou Regina Casé.