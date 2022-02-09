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BBB 22

Tiago Abravanel recebe amparo dos participantes após saída de Naiara

Cantora foi eliminada pelo público com 57% dos votos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 08:01

Tiago Abravanel sendo amparado por participantes
Tiago Abravanel sendo amparado por participantes Crédito: Globo/Reprodução
A reação de Tiago Abravanel com a eliminação de Naiara Azevedo no paredão desta terça-feira (8), surpreendeu os telespectadores do BBB 22 (Globo). Após a saída da cantora da casa, o artista chegou a ser amparado por outros participantes.
Visivelmente abalado, Abravanel não conteve as lágrimas e recebeu um copo de água com açúcar para ficar mais calmo. Amigos de longa data, a relação do neto do Silvio Santos, 91, com Naiara Azevedo foi conturbada dentro da casa.
Em conversa com Arthur Aguiar, o menos votado da disputa –ele recebeu 3% dos votos e Douglas Silva 38%–, Tiago Abravanel disse que se sentia responsável por cuidar de Naiara. Ele também voltou a dizer que desde o início, se preocupava em como seria a convivência e o desempenho da artista no programa.
"Eu sabia que ia ser difícil desde que saiu o nome dela", afirmou.
Na primeira semana Naiara Azevedo pensou em desistir do programa. Em meio a uma crise de ansiedade, a cantora quis apertar o botão de desistência. Já na ocasião Tiago Abravanel afirmou que ela não estava preparada para o Big Brother Brasil. "Ela não está sendo a Naiara cantora, está sendo birrenta", disse na ocasião.
Abravanel também explicou o motivo pelo qual preferiu não se intrometer na escolha da amiga. "Mandei mensagem de feliz ano novo e disse que se fosse pra gente se encontrar no programa, esperava que fosse pelo melhor".
Na internet, os internautas e telespectadores fizeram memes com o momento de Tiago Abravanel. "O velório veio aí", escreveu um deles no Twitter, comparando com uma cena do BBB 20 em que Flay é carregada por Mari Gonzalez.

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