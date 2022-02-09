Tiago Abravanel recebe amparo dos participantes após saída de Naiara

Tiago Abravanel sendo amparado por participantes Crédito: Globo/Reprodução

A reação de Tiago Abravanel com a eliminação de Naiara Azevedo no paredão desta terça-feira (8), surpreendeu os telespectadores do BBB 22 (Globo). Após a saída da cantora da casa, o artista chegou a ser amparado por outros participantes.

Visivelmente abalado, Abravanel não conteve as lágrimas e recebeu um copo de água com açúcar para ficar mais calmo. Amigos de longa data, a relação do neto do Silvio Santos, 91, com Naiara Azevedo foi conturbada dentro da casa.

Em conversa com Arthur Aguiar, o menos votado da disputa –ele recebeu 3% dos votos e Douglas Silva 38%–, Tiago Abravanel disse que se sentia responsável por cuidar de Naiara. Ele também voltou a dizer que desde o início, se preocupava em como seria a convivência e o desempenho da artista no programa.

"Eu sabia que ia ser difícil desde que saiu o nome dela", afirmou.

Na primeira semana Naiara Azevedo pensou em desistir do programa. Em meio a uma crise de ansiedade, a cantora quis apertar o botão de desistência. Já na ocasião Tiago Abravanel afirmou que ela não estava preparada para o Big Brother Brasil. "Ela não está sendo a Naiara cantora, está sendo birrenta", disse na ocasião.

Abravanel também explicou o motivo pelo qual preferiu não se intrometer na escolha da amiga. "Mandei mensagem de feliz ano novo e disse que se fosse pra gente se encontrar no programa, esperava que fosse pelo melhor".

Na internet, os internautas e telespectadores fizeram memes com o momento de Tiago Abravanel. "O velório veio aí", escreveu um deles no Twitter, comparando com uma cena do BBB 20 em que Flay é carregada por Mari Gonzalez.

Tiago Abravanel : " eu fiz de tudo "

Nós também fazemos Abrava . #BBB22 pic.twitter.com/gQnD7oLclJ — Julya com Y mesmo (@Julyadevix) February 9, 2022

o multiverso bbb se comunicando no plano astral pic.twitter.com/N8ICHzDbXZ — Tiago Abravanel ? (@TiagoAbravanel) February 9, 2022

e temos o velório de Tiago Abravanel no #BBB22 pic.twitter.com/xgRLEvf292 — nico no #BBB22 (@niconatv) February 9, 2022