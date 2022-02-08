Thomaz Costa, ex de Larissa Manoela, vende nudes e tem fotos vazadas

O ator Thomaz Costa teve nudes vazados na web após vender em site adulto Crédito: Instagram/@thocostaoficial

Thomaz Costa, ex-“Carrossel” e ex-namorado de Larissa Manoela, cumpriu a promessa de criar uma conta no OnlyFans, site de conteúdo adulto. Aos 21 anos, o influencer decidiu vender nudes na rede social cobrando uma mensalidade de R$205. Entretanto, não demorou muito para que algumas fotos vazassem na internet.

Sobre a situação, Thomaz afirmou que já está tomando as providências necessárias com seus advogados. “Estou entrando com advogados forte em cima disso. Vou pagar caro, mas é sacanagem as coisas vazarem, e eu tenho mais conteúdo bom para soltar”, disse.

POLÊMICA

Na última semana, a mãe do influencer se pronunciou sobre o perfil do filho na rede social para adultos. Em uma foto, Luciana Costa escreveu um comentário frisando sentir vergonha do rapaz.