Thomaz Costa, ex de Larissa Manoela, vende nudes e tem fotos vazadas

Thomaz Costa, ex-“Carrossel” e ex-namorado de Larissa Manoela, cumpriu a promessa de criar uma conta no OnlyFans, site de conteúdo adulto. Aos 21 anos, o influencer decidiu vender nudes na rede social cobrando uma mensalidade de R$205. Entretanto, não demorou muito para que algumas fotos vazassem na internet.
Sobre a situação, Thomaz afirmou que já está tomando as providências necessárias com seus advogados. “Estou entrando com advogados forte em cima disso. Vou pagar caro, mas é sacanagem as coisas vazarem, e eu tenho mais conteúdo bom para soltar”, disse.
POLÊMICA
Na última semana, a mãe do influencer se pronunciou sobre o perfil do filho na rede social para adultos. Em uma foto, Luciana Costa escreveu um comentário frisando sentir vergonha do rapaz.
“Sempre fui sua fã, sua amiga, sua parceira. porque vivi todos os seus anos, respirando para te fazer feliz. Mas hoje não te reconheço mais. Vergonha e decepção", disse Luciana na postagem.