Thiaguinho e Carol Peixinho namorando? Rumores dizem que sim; veja o vídeo

Um novo casal pode estar pintando na área! Dizem as boas línguas que o cantor Thiaguinho e a ex-"BBB" e "No Limite" Carol Peixinho estão namorando.
De acordo com o portal Notícias da TV, os pombinhos foram vistos trocando carícias em público. Nesta sexta-feira (31), após publicarem fotos no mesmo local, um vídeo no qual os famosos protagonizaram momentos de carinho em Jericoacoara (CE) foi divulgado nas redes sociais. Não dá mais para negar, está rolando, sim! O jornalista Léo Dias publicou as imagens.
No material, Thiaguinho e Carol apareceram juntos em um restaurante. O cantor estendeu a mão até a ex-"BBB", que retribuiu o carinho e tocou no braço do artista. Em seguida, ele acariciou a influenciadora digital.
Na quinta-feira (30), eles haviam publicado fotos juntos, desta vez na cidade de Barra Grande (PI), local do último show do artista. De acordo com o jornalista, os dois estão namorando desde o final de "No Limite", que contou com participação de Carol. No entanto, os famosos ainda não assumiram publicamente o romance.