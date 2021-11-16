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Thiago Costa deve passar por cirurgia e assessoria pede doação de sangue

Cantor sofreu um acidente aquático e está internado na UTI
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 15:18

O cantor Thiago Costa deve realizar uma cirurgia no braço
O cantor Thiago Costa deve realizar uma cirurgia no braço Crédito: Reprodução/Instagram/@thiagocostaoficial
O cantor Thiago Costa, 36, deve realizar uma cirurgia no braço nesta terça-feira (16) segundo comunicado divulgado pela assessoria do artista. O músico sofreu um acidente aquático em Belém na última quinta-feira (11) e segue internado na UTI desde então.
Costa está no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em Ananindeua, no Pará. No Instagram do cantor, a assessoria informou sobre a próxima cirurgia e pediu doações de sangue para o Hemopa (Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará), que devem ser feitas para Thiago Costa da Silva.
"Thiago segue na UTI, está fazendo as medicações e tomou mais uma bolsa de sangue A+, está consciente, no oxigênio e se alimentando. Seu estado de saúde é estável", diz a nota. "Para realizar a cirurgia, vai depender dos resultados dos exames pré-cirúrgicos que ainda serão realizados".
A assessoria do artista havia informado neste sábado (13) que o quadro de saúde de Thiago é estável e ele permanecia sem previsão de alta. Após o acidente, ele teve fratura no braço e na perna e passou por uma cirurgia, na madrugada da sexta (12).
"Os shows desse mês estão cancelados. Agradecemos o carinho e a compreensão de todos, pedimos orações pela recuperação do nosso Thiago Costa", diz a assessoria. Segundo o G1, o sertanejo estava em uma moto aquática atingida por uma lancha no furo do rio Maguari. Uma outra pessoa, que não teve o nome divulgado, também foi socorrida pelos bombeiros no acidente.

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