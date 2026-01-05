Fortuna

The Weeknd ganha R$ 1,6 bi e é músico mais bem pago de 2025, segundo Forbes

Taylor Swift foi a segunda artista mais bem paga do ano, ganhando US$ 202 milhões (mais de R$ 1 bilhão); veja lista

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 15:44

The Weeknd é o músico mais bem pago do mundo Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress

O cantor The Weeknd faturou US$ 298 milhões (mais de R$ 1,6 bilhão) e foi o músico mais bem pago de 2025, segundo a revista Forbes.

Fortuna de The Weeknd cresceu com álbum, turnê, filme e acordo. O músico lançou o álbum "Hurry Up Tomorrow", que alcançou o topo das paradas, em janeiro. Ele faturou ainda com mais de 40 shows em 2025 e com a venda de ingressos para os últimos shows da turnê "After Hours Til Dawn", que acontecem em 2026. The Weeknd também fechou um contrato bilionário com a empresa Lyric Capital para gestão de seu catálogo.

Taylor Swift foi a segunda artista mais bem paga do ano, ganhando US$ 202 milhões (mais de R$ 1 bilhão). A cantora quebrou recordes de venda com seu novo álbum, "The Life of a Showgirl", além de ter assinado um contrato com a Disney+ para a exibição de um documentário e do último show da turnê "The Eras".

Beyoncé ficou em terceiro lugar, ganhando US$ 148 milhões (mais de R$ 800 milhões), e se tornou bilionária. Ela é a dona da turnê de maior faturamento do mundo em 2025, a "Cowboy Carter Tour". A apresentação abriu novas oportunidades comerciais para a artista e rendeu uma apresentação de Natal no intervalo de um jogo da NFL.

A lista da Forbes considera os ganhos, antes de impostos, entre 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2025. Desses valores, já foram descontados custos como percentuais de gravadoras e editoras e taxas de agentes, advogados e empresários; entram apenas receitas ligadas à atuação musical dos artistas, com base em dados de turnês da Pollstar, vendas medidas pela empresa de análise de dados Luminate e entrevistas com especialistas do mercado.

VEJA A LISTA

1. The Weeknd - US$ 298 milhões (R$ 1,6 bilhão)

2. Taylor Swift - US$ 202 milhões (R$ 1 bilhão)

3. Beyoncé - US$ 148 milhões (R$ 800 milhões)

4. Kendrick Lamar - US$ 109 milhões (R$ 589 milhões)

5. Coldplay - US$ 105 milhões (R$ 567 milhões)

6. Shakira - US$ 105 milhões (R$ 567 milhões)

7. Drake - US$ 78 milhões (R$ 421 milhões)

8. Chris Brown - US$ 74 milhões (R$ 400 milhões)

9. Zach Bryan - US$ 70 milhões (R$ 378 milhões)

10. Bad Bunny - US$ 66 milhões (R$ 356 milhões)

11. Post Malone - US$ 62 milhões (R$ 335 milhões)

12. Ed Sheeran - US$ 60 milhões (R$ 324 milhões)

13. Tyler, The Creator - US$ 53 milhões (R$ 286 milhões)

14. Metallica - US$ 53 milhões (R$ 286 milhões)

15. Lady Gaga - US$ 52 milhões (R$ 281 milhões)

16. Billie Eilish - US$ 52 milhões (R$ 281 milhões)

17. Imagine Dragons - US$ 48 milhões (R$ 259 milhões)

18. Dua Lipa - US$ 44 milhões (R$ 237 milhões)

19. Linkin Park - US$ 36 milhões (R$ 194 milhões)

20. SZA - US$ 34 milhões (R$ 183 milhões)

21. Morgan Wallen - US$ 33 milhões (R$ 178 milhões)

22. Bruno Mars - US$ 31 milhões (R$ 167 milhões)

23. Sabrina Carpenter - US$ 29 milhões (R$ 156 milhões)

24. Andrea Bocelli - US$ 25 milhões (R$ 135 milhões)

25. Iron Maiden - US$ 25 milhões (R$ 135 milhões)

Este vídeo pode te interessar