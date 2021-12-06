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Homenagem

Thales Bretas joga cinzas de Paulo Gustavo em NY: 'Nunca estará ausente'

O médico jogou as cinzas do ator em um rio em Nova York (EUA) no dia em que se completou sete meses da morte do ator
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 10:04

Thales Bretas e Paulo Gustavo
Thales Bretas e Paulo Gustavo Crédito: Reprodução/Instagram
O dermatologista Thales Bretas, 33, viúvo de Paulo Gustavo, que morreu em maio aos 42 anos em decorrência de complicações da Covid-19, realizou uma homenagem ao humorista neste sábado (4). O médico jogou as cinzas do ator em um rio em Nova York (EUA) no dia em que se completou sete meses da morte do ator.
Ele estava acompanhado de amigos, como o ator Marcus Majella, 42, que atuava com Paulo Gustavo em programas como o "Vai que cola" (Multishow). Em seu Instagram, o médico postou o momento em que joga as cinzas e escreveu uma homenagem ao ator.
"Tão bom te ter por perto, mesmo que distante... te sentir em cada lugar, em cada amigo, em cada amor espalhado pelo mundo! Hoje o mundo completa 7 meses sem sua presença física, mas você nunca estará ausente! Nunca mais. E agora, para sempre também em NY. Foi muito lindo... o dia ficou mais colorido quando te recebeu! Obrigado amigos @marcusmajella @bercebia_ e @castroo_rj (fazendo o vídeo) por fazerem meu dia e nossa viagem especiais!", escreveu Bretas.
Recentemente, o médico doou roupas de Paulo Gustavo para uma campanha beneficente. O figurino foi aquele que o humorista usou no longa "Minha Vida Em Marte", estrelado ao lado de Mônica Martelli.
As roupas integraram o leilão de 50 anos do Médicos Sem Fronteiras (MSF), e foram arrematadas por R$ 9,8 mil.

ESTÁTUAS EM NITERÓI

A prefeitura da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, celebrou seu aniversário de 448 anos e prestou uma homenagem ao ator e humorista Paulo Gustavo (1978-2021) nesta segunda-feira (22). Foram inauguradas estátuas do ator e sua personagem Dona Hermínia, no Campo de São Bento, em Icaraí.
Déa Lúcia Amaral, mãe do artista e principal inspiração para a personagem da franquia de sucesso "Minha Mãe é Uma Peça" compareceu ao evento. "Agradeço a Secretaria de Cultura pela homenagem que estão fazendo pro meu filho, Paulo Gustavo", começou.
"Vir aqui é muito difícil, vim porque eu amo a cidade e eu já cantei nesse Campo de São Bento muitos e muitos anos. Eu sou totalmente agradecida a Niterói", disse Déa Lúcia em vídeo. O prefeito da cidade, Axel Grael (PDT) também falou sobre a homenagem em seu Instagram e compartilhou vídeos da inauguração.

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