Final

Thainá Gonçalves vence segunda edição do Estrela da Casa

Cantora foi uma das representantes da música gospel no reality

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 08:39

Thainá Gonçalves, do Estrela da Casa Crédito: TV Globo

A carioca Thainá Gonçalves, 33, uma das representantes da música gospel no Estrela da Casa, foi a vencedora da segunda edição do reality da TV Globo.

Ela enfrentou Hanii, Juceir Jr. e Daniel Sobral, que ficaram em segundo, terceiro e quarto lugares respectivamente.

Thainá conquistou a vitória com 28,09 pontos; Hanii ficou em segundo com 27,98, Juceir Jr: obteve 27,90 e Daniel Sobral ficou com 27,23.

Para as interpretações finais, a cantora escolheu as canções "O Maior Vilão Sou Eu", de Abdiel Arsênio, conhecida na voz da cantora gospel Sarah Beatriz, e "That's What Friends Are For", escrita por Burt Bacharach e Carole Bayer Sager, gravada pela primeira vez por Rod Stewart em 1982 e consagrada na voz de Dionne Warwick.

A artista leva para casa um prêmio de R$ 1,1 milhão após a final do reality apresentado por Ana Clara.

Thainá começou a cantar com três anos de idade e na adolescência liderou grupos de louvor. A inspiração dela são os corais americanos.

Ela já trabalhou como camareira de um hotel cinco estrelas e recepcionista antes de iniciar a carreira profissional na música, aos 30 anos.

"Já é um acúmulo de minorias: negra, gorda e pobre. Hoje vejo que não preciso odiar meu corpo e me amo do jeito que sou. Eu sou toda linda e meu marido é um cara que me ajudou muito com essa construção, de eu me amar, porque ele me deseja muito", declarou ao reality.

Este vídeo pode te interessar