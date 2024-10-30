Luto

Teri Garr, atriz de 'Friends' e 'Tootsie', morre aos 79 anos em Los Angeles

A artista também foi indicada ao Oscar categoria de atriz coadjuante, em 1983, pela atuação em 'Tootsie', vivendo a personagem Sandy Lester
Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Outubro de 2024 às 08:59

A atriz interpretou a personagem Phoebe Abbott, mãe da Phoebe, na série 'Friends' Crédito: Reprodução/Friends
Teri Garr morreu nesta terça-feira (29) na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, aos 79 anos de idade.
A atriz tinha desde 2002 o diagnóstico de esclerose múltipla, doença degenerativa que afeta o sistema nervoso central. Ela chegou a dar entrevistas recentes sobre o assunto, nas quais admitiu ter escondido a doença com medo de se prejudicar na carreira.
Teri Garr fez uma participação curta, mas marcante, no seriado "Friends". Ela interpretou Phoebe Abbott, mãe biológica da tresloucada Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) e de sua irmã gêmea, Ursula (Lisa Kudrow), que aparecia recorrentemente na série.
No cinema, a atriz teve créditos marcantes em filmes como "Tootsie" (1982), que lhe valeu inclusive uma indicação ao Oscar. Teri concorreu ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante pelo papel de Sandy Laster, estatueta que ficou com sua colega de elenco Jessica Lange.

