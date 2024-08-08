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Shows cancelados

Taylor Swift tem shows cancelados após suspeita de atentado em Viena

Taylor Swift cancelou as três apresentações da turnê The Eras Tour que faria em Viena, na Áustria, após a polícia do país prender dois suspeitos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Agosto de 2024 às 15:37

A cantora Taylor Swift apresenta The Eras Tour na Argentina
A cantora Taylor Swift apresenta The Eras Tour Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift
Taylor Swift cancelou as três apresentações da turnê The Eras Tour que faria em Viena, na Áustria, após a polícia do país prender dois suspeitos de planejar um atentado.
Segundo o Guardian, a polícia disse ter evidências de que o foco do ataque seria o estádio Ernst Happel, na capital austríaca, onde a cantora se apresentaria na próxima quinta-feira (8), na sexta (9) e no sábado (10).
Um dos suspeitos, de 19 anos, foi detido em sua casa com substâncias químicas, que estão sendo analisadas. O jovem, que é austríaco, jurou lealdade ao Estado Islâmico há algumas semanas. Um segundo suspeito que participaria do ataque também foi preso.
A organização do show avisou via Instagram, na noite desta quarta-feira (7), que os shows foram cancelados após a polícia "confirmar" que havia um ataque planejado no local. "Não temos escolha a não ser cancelar os três shows para a segurança de todos", afirmou a empresa.
Cerca de 170 mil fãs eram esperados para as três apresentações. Há uma semana, três crianças foram mortas e dois adultos feridos em um ataque em Southport, na Inglaterra, durante uma aula de dança cujo tema era Taylor Swift.

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