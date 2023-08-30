Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
Taylor Swift faz história e se torna a primeira mulher com 100 milhões de ouvintes mensais no Spotify

Artista se apresenta no Brasil com a 'The Eras Tour' em novembro
Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Agosto de 2023 às 09:57

Taylor Swift em show de 2019 Crédito: Reuters/Folhapress
Taylor Swift conquistou (mais) um feito histórico no mundo da música. Em um anúncio nesta terça-feira (29), o Spotify revelou que a cantora se tornou a primeira artista feminina a alcançar a marca de 100 milhões de ouvintes mensais.
A plataforma de streaming exaltou a conquista da artista nas redes sociais. "Isso é coisa de rainha! Neste dia 29 de agosto, Taylor Swift se tornou a primeira artista feminina na história do Spotify a alcançar 100 milhões de ouvintes mensais", diz o texto.
No lado masculino, The Weeknd detém o recorde de mais ouvintes mensais na plataforma, com um total de 110 milhões.
Atualmente, Taylor Swift está imersa na turnê mundial "The Eras Tour", com apresentações recentes no México. Em novembro, a artista desembarca no Brasil para shows nos dias 18 e 19 de novembro no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro; e nos dias 24, 25 e 26 de novembro no Allianz Parque, em São Paulo.

Veja Também

Ivete Sangalo diz que segunda temporada do Pipoca é diferente da anterior

Em novo álbum de Luísa Sonza, Demi Lovato canta em português e surpreende os fãs

Luísa Sonza anuncia música com americana Demi Lovato, que fará show no The Town

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Professora morre em acidente com ônibus do Transcol na Serra
Imagem BBC Brasil
O pacote do governo Lula contra alta do diesel e outros combustíveis em 5 pontos
Imagem de destaque
Participação das famílias pode impactar o desenvolvimento escolar das crianças

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados