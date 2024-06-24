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Talk-show

Tatá Werneck vai levar humoristas em nova temporada do Lady Night no Multishow

Luis Miranda, Sergio Mallandro, Fabiana Karla e Paulo Vieira são alguns dos convidados que vão marcar presença na oitava temporada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 09:37

Tatá Werneck terá nova temporada do Lady Night no Multishow
Tatá Werneck terá nova temporada do Lady Night Crédito: Juliana Coutinho/Globo
Tatá Werneck segue em gravações para a nova temporada do Lady Night, que será exibida no Multishow neste ano e também na TV aberta pela Globo em 2025. Em alguns dias, Tatá vai receber alguns nomes importantes da comédia brasileira.
O F5 teve acesso a uma lista com esses nomes. Luis Miranda, Sergio Mallandro, Fabiana Karla e Paulo Vieira são alguns dos convidados que vão marcar presença na oitava temporada do talk-show.
A humorista pretende manter o perfil do programa que fez sucesso nos últimos anos, indo de entrevistas com especialistas às tiradas rápidas da apresentadora.
As gravações já começaram neste mês e a estreia está prevista para o segundo semestre deste ano, em data ainda para ser definida. A nova temporada deve continuar com 15 episódios.
O Lady Night não foi exibido em 2023 devido a participação de Tatá Werneck no elenco da novela "Terra e Paixão" (2023), atendendo um convite de Walcyr Carrasco para voltar para às novelas.
Na trama, Tatá interpretou Anely do Carmo, uma mulher aparentemente de família e casada com Odilon (Jonathan Azevedo), mas secretamente faz stripper virtual para ganhar uma renda extra, sendo, posteriormente, chantageada por seu cunhado.

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