Tatá Werneck vai levar humoristas em nova temporada do Lady Night no Multishow

Tatá Werneck terá nova temporada do Lady Night Crédito: Juliana Coutinho/Globo

Tatá Werneck segue em gravações para a nova temporada do Lady Night, que será exibida no Multishow neste ano e também na TV aberta pela Globo em 2025. Em alguns dias, Tatá vai receber alguns nomes importantes da comédia brasileira.

O F5 teve acesso a uma lista com esses nomes. Luis Miranda, Sergio Mallandro, Fabiana Karla e Paulo Vieira são alguns dos convidados que vão marcar presença na oitava temporada do talk-show.

A humorista pretende manter o perfil do programa que fez sucesso nos últimos anos, indo de entrevistas com especialistas às tiradas rápidas da apresentadora.

As gravações já começaram neste mês e a estreia está prevista para o segundo semestre deste ano, em data ainda para ser definida. A nova temporada deve continuar com 15 episódios.

O Lady Night não foi exibido em 2023 devido a participação de Tatá Werneck no elenco da novela "Terra e Paixão" (2023), atendendo um convite de Walcyr Carrasco para voltar para às novelas.