Luto

Tata Werneck, Eliana, Cauã Reymond e mais famosos lamentam morte de Juliana Marins em vulcão

Celebridades mandam forças à família por meio das redes sociais; veja repercussão

A morte da publicitária Juliana Marins, 26, que caiu à beira de um vulcão na Indonésia e foi encontrada nesta terça (24), tem repercutido no Brasil. E muitos famosos têm usado a publicação do anúncio feito pela família para lamentar.>

Tata Werneck, que desde o início das buscas se empenhou para mobilizar artistas a fazerem barulho na web, também se disse triste com a morte. "Sinto muito mesmo. Aos prantos aqui", escreveu.>

Protagonista de "Êta Mundo Melhor", Jeniffer Nascimento falou da tristeza com a notícia. "Que Deus conforte toda a família".>

A atriz Roberta Rodrigues disse que sente uma dor imensa com a partida da publicitária. "Hoje, todos nós brasileiros morremos um pouco. Passei a noite em oração por ela, para que Deus pudesse soprar vida para ela. Todo o meu amor.">

QUEM ERA JULIANA MARINS

Foi com a ideia de fazer um mochilão pelo sudeste asiático que a brasileira Juliana Marins, 26, chegou até a Indonésia. E foi lá, a 300 metros de um vulcão, que ela caiu durante uma trilha e precisou de resgate. Nesta terça (24), a família disse em comunicado nas redes sociais que ela foi encontrada morta.>

Juliana era publicitária natural de Niterói, no Rio de Janeiro. Pelas redes sociais, com mais de 20 mil seguidores, costumava publicar fotos e vídeos curtos de registros feitos durante alguns destinos, dentre eles a própria Indonésia, Tailândia, Vietnã e Filipinas.>

A jovem, que segundo perfil no LinkedIn já trabalhou em empresas do Grupo Globo como Multishow e Canal Off, foi formada em Comunicação pela UFRJ e fez cursos de fotografia, roteiro e direção de cinema.>