Novidade

Com episódios especiais inéditos, Max anuncia retorno da novela 'Beleza Fatal'

A produção celebra o sucesso da novela escrita por Raphael Montes, no entano ainda não há data de estreia

A plataforma Max anunciou a produção de um especial inédito de reencontro de "Beleza Fatal" para celebrar o sucesso da primeira novela nacional original do serviço de streaming. A celebração ainda não tem data de lançamento prevista. >

Com dois episódios, o especial reunirá elenco e criadores em uma experiência repleta de emoção e nostalgia. No especial, os participantes vão relembrar os momentos mais marcantes e inesquecíveis da produção, compartilhar bastidores, reagir a conteúdos exclusivos que fizeram história e comentar a repercussão da novela nas redes sociais.>

Criada e escrita por Raphael Montes, com direção geral de Maria de Médicis e produção da Coração da Selva, "Beleza Fatal" teve seu último capítulo exibido na Max em março e encerrou com recorde de audiência na plataforma. Em sua última semana de exibição, foi o título número 1 da Max no Brasil e em toda a AméricaLatina, liderando em alcance, aquisições e horas assistidas.>