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BBB 22

Tadeu Schmidt cobra seriedade de DG durante Jogo da Discórdia

Apresentador teve de intervir para que o jogo fluísse.  "Tá, bom, Tadeu! O que você quer de mim, Tadeu? Já foi", exclamou o ator
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Março de 2022 às 08:31

Jogo da Discórdia
Jogo da Discórdia Crédito: Reprodução/Globo
Mais um Jogo da Discórdia aconteceu na noite desta segunda-feira (21) no Big Brother Brasil 22 (Globo). Enquanto alguns participantes tentaram emplacar um clima de paz durante a dinâmica, o apresentador Tadeu Schmidt teve de intervir para que o jogo fluísse.
Dessa vez, a bronca foi em Douglas Silva, após o ator 'brincar' com suas escolhas. O brother afirmou que montou seu ranking de participantes influenciáveis por "exclusão", no entanto, Tadeu pediu para que ele justificasse suas escolhas.
"Comparando com os outros ela é mais influenciável?", perguntou Tadeu. "Tá, bom, Tadeu! O que você quer de mim, Tadeu? Já foi", exclamou o ator.
"Vamos lá, DG, você sabe que o jogo é esse", respondeu Schmidt, mas o brother continuou tentando sem se comprometer.
"Você tem certeza que não quer falar mais nada? Todo mundo gosta de ver quem tá aí falar alguma coisa", insistiu o apresentador. Em seguida, o brother brincou: "Eu não tenho mais nada pra falar, você tá exigindo tanto de mim, cara. Sou um pobre menino".
Tadeu entao, deu a bronca no brother. "DG, vamos jogar sério. Por que você acha que a Laís é a pessoa mais influenciável de todos que estão na casa?"
O ator cobrou um posicionamento de Eliezer, que havia jogado antes dele, criando uma visível rusga na conversa.
Douglas está no Paredão desta semana após ser contragolpeado por Laís, indicada pelo líder da semana, Arthur. Eliezer também está na disputa pela permanência. O resultado será revelado nesta terça-feira (22).

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