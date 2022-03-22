Tadeu Schmidt cobra seriedade de DG durante Jogo da Discórdia

Jogo da Discórdia Crédito: Reprodução/Globo

Mais um Jogo da Discórdia aconteceu na noite desta segunda-feira (21) no Big Brother Brasil 22 (Globo). Enquanto alguns participantes tentaram emplacar um clima de paz durante a dinâmica, o apresentador Tadeu Schmidt teve de intervir para que o jogo fluísse.

Dessa vez, a bronca foi em Douglas Silva, após o ator 'brincar' com suas escolhas. O brother afirmou que montou seu ranking de participantes influenciáveis por "exclusão", no entanto, Tadeu pediu para que ele justificasse suas escolhas.

"Comparando com os outros ela é mais influenciável?", perguntou Tadeu. "Tá, bom, Tadeu! O que você quer de mim, Tadeu? Já foi", exclamou o ator.

"Vamos lá, DG, você sabe que o jogo é esse", respondeu Schmidt, mas o brother continuou tentando sem se comprometer.

"Você tem certeza que não quer falar mais nada? Todo mundo gosta de ver quem tá aí falar alguma coisa", insistiu o apresentador. Em seguida, o brother brincou: "Eu não tenho mais nada pra falar, você tá exigindo tanto de mim, cara. Sou um pobre menino".

Tadeu entao, deu a bronca no brother. "DG, vamos jogar sério. Por que você acha que a Laís é a pessoa mais influenciável de todos que estão na casa?"

O ator cobrou um posicionamento de Eliezer, que havia jogado antes dele, criando uma visível rusga na conversa.