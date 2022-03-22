Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Kylie Jenner revela que decidiu mudar nome do filho: 'Não parecia com ele'

"Nós percebemos que esse nome não parecia com ele. Quis dividir isso porque continuo vendo as pessoas se referindo a ele como Wolf", disse Kylie
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Março de 2022 às 08:27

Kylie Jenner revela que decidiu mudar nome do filho
Kylie Jenner revela que decidiu mudar nome do filho Crédito: Reprodução/ Instagram @kyliejenner
Pouco mais de um mês depois de revelar o nome de seu segundo filho, a modelo e empresária Kylie Jenner, 24, afirmou nesta segunda-feira (21) que mudou de ideia. O bebê, que havia sido anunciado como Wolf, não se chama mais assim.
"O nome do nosso filho não é mais Wolf", escreveu em uma publicação feita nas redes sociais. "Nós percebemos que esse nome não parecia com ele. Quis dividir isso porque continuo vendo as pessoas se referindo a ele como Wolf."
Apesar da publicação, a meia-irmã de Kim Kardashian, 41, não revelou qual foi o novo nome escolhido por ela e pelo rapper Travis Scott, 30, pai da criança, que nasceu no dia 2 de fevereiro. O casal também tem a menina Stormi, de 4 anos.
Pouco mais de uma semana após o nascimento, Kylie havia afirmado que o menino se chamaria Wolf Webster. O prenome, em inglês, quer dizer lobo. Já o sobrenome é o do marido da modelo e socialite. Tudo indica que ele não receberá o sobrenome da mãe, integrante do clã Kardashian ela é filha de Kris Jenner, mãe de Kim Kardashian, e Caitlyn Jenner.
A mudança volta a colocar fogo nas especulações em torno de como se chamaria o novo herdeiro da modelo . Antes mesmo do primeiro anúncio, os fãs da modelo, empresária e influenciadora e do rapper acreditavam já ter desvendado essa informação com base em supostas dicas encontradas nas redes sociais.
Eles haviam chegado à conclusão de que o menino se chama Angel (anjo). Um dos principais indícios, segundo a revista People, era que vários amigos usaram o emoji de anjo para se referir ao bebê, bem como se referiram à criança dessa forma.
A avó, Kris Jenner, chamou o bebê de "tortinha de anjo", enquanto o maquiador de Kylie, Ariel Tejada, o chamou de "pequeno anjo". Kim Kardashian também usou o emoji de anjo. Já Stassie Karanikolaou, amiga próxima de Kylie, se referiu ao menino como "anjo bebê".
Além disso, o menino nasceu no dia 2 de fevereiro (2/2/2222), o que representa um número dos anjos (basicamente números iguais ou repetidos em sequências, que teriam uma vibração positiva e trariam "mensagens divinas"), segundo os esotéricos.
Havia ainda o fato de que uma das fotos compartilhadas do chá de bebê da criança mostrava uma decoração com a inscrição "Angel Baby", ou seja "anjo bebê".

Veja Também

"BBB 22": Arthur e Laís discutem em Jogo da Discórdia

Anne Lottermann, da Band, faz 'participação' em 'Quanto Mais Vida, Melhor!'

Boninho celebra 26 anos de união com Ana Furtado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Instagram
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados