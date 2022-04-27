Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Emocionante

Tadeu quebra protocolo e entra no gramado para abraçar finalistas de BBB 22

Reality tem final inédita apenas com homens e membros do Camarote
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 08:30

Os finalistas abraçam o apresentador, Tadeu Schmidt, que diz, emocionado:
Os finalistas abraçam o apresentador, Tadeu Schmidt, que diz, emocionado: "Que protocolo que nada!" Crédito: 26.abr.2022/Globoplay
Como de praxe, a final do Big Brother Brasil 22 (Globo) acontece no gramado da casa e tem um palco montado para o apresentador Tadeu Schmidt. Porém, logo após chamar os finalistas Arthur, Paulo André e Douglas para o jardim, Schmidt se emocionou e desceu da plataforma.
"Eu estou tão empolgado que eu queria gritar aqui no microfone. E quer saber de uma coisa? Protocolo coisa nenhuma. Eu quero abraçar vocês", disse o jornalista. Os brothers deram um abraço coletivo e pularam com o apresentador
No terceiro ano em que famosos participam como convidados do reality, essa é a primeira final em que há apenas homens e membros do Camarote. Como o novo campeão, também se igualarão o número de homens e mulheres ganhadores.
Antes do anúncio dos resultados, a final do reality terá shows de Paulo Ricardo, Xamã, Jão, Matheus e Kauan e Léo Santana. Ainda se apresentarão as ex-sisters Naiara Azevendo, Linn da Quebrada e Maria.

Veja Também

Conheça os participantes na nova temporada do ‘No Limite’

BBB 22: Arthur Aguiar é campeão com 68,96% dos votos e ganha R$ 1,5 milhão

BBB 22: famosos falam do 2º lugar de Paulo André no reality

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos globo Reality show Televisão bbb 22
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula vai a reunião da esquerda mundial em meio a tensões globais com Trump
Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados