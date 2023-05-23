Susana Werner reata casamento dois dias após anunciar término

Susana Werner compartilha registro com o marido Julio Cesar em Singapura Crédito: Instagram/@susanawerner

Susane Werner e Julio Cesar voltaram a ser um casal. A ex-atriz utilizou suas redes sociais para informar que reatou o casamento com o ex-goleiro do Flamengo, nesta terça (23), dois dias após anunciar o término. Pelo Instagram, a empresária alterou a legenda da foto que anunciava o fim da relação para dizer que a decisão foi precipitada. Susana e Julio são pais de Cauet (20) e Giulia (17).

"Obrigada pela força! Fomos precipitados. Nosso coração dói demais e não estamos preparados para vivermos longe um do outro. Obrigada perlo carinho. Vocês contribuíram para nossa reflexão. Assim como vim anunciar algo muito triste, venho anunciar que estamos certos de que ainda existe muito amor entre nós e nossa família", compartilhou.

No domingo (21), Susana havia comunicado o fim do casamento de 21 anos através do mesmo post. Na imagem, estava escrita a frase: "insistir no amor sempre será a resposta certa".