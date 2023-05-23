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Susana Werner reata casamento dois dias após anunciar término

Ex-atriz alterou a legenda da postagem em que anunciava o fim da relação de 21 anos: "Obrigada pela força! Fomos precipitados"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Maio de 2023 às 16:42

Susana Werner compartilha registro com o marido Julio Cesar em Singapura
Susana Werner compartilha registro com o marido Julio Cesar em Singapura Crédito: Instagram/@susanawerner
Susane Werner e Julio Cesar voltaram a ser um casal. A ex-atriz utilizou suas redes sociais para informar que reatou o casamento com o ex-goleiro do Flamengo, nesta terça (23), dois dias após anunciar o término. Pelo Instagram, a empresária alterou a legenda da foto que anunciava o fim da relação para dizer que a decisão foi precipitada. Susana e Julio são pais de Cauet (20) e Giulia (17).
"Obrigada pela força! Fomos precipitados. Nosso coração dói demais e não estamos preparados para vivermos longe um do outro. Obrigada perlo carinho. Vocês contribuíram para nossa reflexão. Assim como vim anunciar algo muito triste, venho anunciar que estamos certos de que ainda existe muito amor entre nós e nossa família", compartilhou.
No domingo (21), Susana havia comunicado o fim do casamento de 21 anos através do mesmo post. Na imagem, estava escrita a frase: "insistir no amor sempre será a resposta certa". 
"Em comum acordo, decidimos que estaremos seguindo nossos sonhos, nossos caminhos da melhor forma possível, preservando o carinho que temos pela nossa família", publicou na legenda. 

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