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Na internet

Marcelo Cosme responde comentários negativos após citar marido no 'Jornal Hoje'

Apresentador disse que foi liberado pela equipe do programa para comentar sobre reportagem
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Maio de 2023 às 12:11

Marcelo Cosme e o marido Frankel Brandão em viagem para o Canadá
Marcelo Cosme e o marido Frankel Brandão em viagem para o canad Crédito: Instagram/@mcosme
Marcelo Cosme, jornalista da TV Globo, usou suas redes sociais para divulgar um vídeo respondendo comentários negativos após citar o marido, o médico Frankel Brandão, na edição do último sábado, 20, do Jornal Hoje. Ao fim de uma reportagem sobre queijos, ele disse que na sua casa não faltava o alimento pois era casado com um mineiro - com quem está junto desde 2019.
"Quem não gosta de queijo, né? Eu sou gaúcho, moro no Rio, sou casado com um mineiro, e imagina, lá em casa não falta queijo. Eu gosto daquele queijo cura para gente comer no café da manhã. Mas aí você escolhe, né? Tem queijo para todos os gostos e viva Minas Gerais", falou.
Na publicação, o apresentador da GloboNews disse que a equipe do jornal liberou comentários sobre o assunto no final da reportagem."Estou aqui para falar sobre algo que aconteceu no último sábado, quando eu estava de plantão no Jornal Hoje. A gente exibiu uma reportagem sobre o queijo mineiro. Aí, no final da reportagem, tinha um tempo sobrando e o pessoal falou que eu podia fazer um comentário sobre o assunto", relembrou ele.
Em sequência, o jornalista disse que se deparou com diversas notícias que disseram que ele "usou aquele espaço para militar e ultrapassou os limites". "Gente, se fosse o César Tralli [apresentador fixo do programa] falando sobre a esposa dele [Ticiane Pinheiro], você [se fosse] qualquer outra mulher falando sobre o marido, teriam todas essas matérias? Essa repercussão? É claro que não. (...) A minha fala, sobre o meu marido chamar atenção, e parar nos sites, eu vou continuar falando, até que essa fala seja naturalizada, normalizada", afirmou.
"Não tem mais como as pessoas se espantarem porque um homem diz que é casado com outro homem ou que uma mulher é casada com outra mulher. (...) Enquanto essas matérias existirem, porque o preconceito também existe, eu vou estar falando sobre o meu marido, outras pessoas falarão sobre suas esposas e seus maridos, pra que a gente normatize o relacionamento, o amor e a liberdade de sermos quem realmente nós somos. Fica a reflexão", finalizou.

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