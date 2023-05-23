Tata Estaniecki anuncia nascimento do segundo filho e diz que família 'está completa'

Tata compartilha foto do filho nas redes sociais: "Nossa família agora tá completa" Crédito: Instagram/@tata

Tata Estaniecki usou seu perfil do Instagram na tarde do domingo, 21, para anunciar o nascimento do seu segundo filho, Caio, fruto do seu casamento com o youtuber Júlio Cocielo. O casal, que são pais de Beatriz, compartilharam uma foto ao lado dos filhos ainda na maternidade. "Nossa família agora está completa", escreveram.

Júlio e Tata se conheceram em 2017 e oficializaram a união em 2018 com duas cerimônias, uma em Punta Cana, na República Dominicana, e outra em São Paulo.