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  • Tata Estaniecki anuncia nascimento do segundo filho e diz que família 'está completa'
Baby Caio

Tata Estaniecki anuncia nascimento do segundo filho e diz que família 'está completa'

Bebê é fruto do seu casamento com o youtuber Júlio Cocielo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Maio de 2023 às 14:48

Tata compartilha foto do filho nas redes sociais:
Tata compartilha foto do filho nas redes sociais: "Nossa família agora tá completa" Crédito: Instagram/@tata
Tata Estaniecki usou seu perfil do Instagram na tarde do domingo, 21, para anunciar o nascimento do seu segundo filho, Caio, fruto do seu casamento com o youtuber Júlio Cocielo. O casal, que são pais de Beatriz, compartilharam uma foto ao lado dos filhos ainda na maternidade. "Nossa família agora está completa", escreveram.
Júlio e Tata se conheceram em 2017 e oficializaram a união em 2018 com duas cerimônias, uma em Punta Cana, na República Dominicana, e outra em São Paulo.
A primeira filha do casal, Bia, nasceu em 2020 e é presença constante nas redes sociais do casal. A menina tem até o próprio perfil no Instagram - e o mais novo integrante também.

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