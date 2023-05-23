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Jornalista Luciana Barreto chora ao vivo ao falar sobre racismo contra Vini Jr.

‘O choro dele é o meu choro’, disse
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Maio de 2023 às 15:08

Jornalista Luciana Barreto chora ao vivo ao falar sobre racismo contra Vini Jr.
Jornalista Luciana Barreto chora ao vivo ao falar sobre racismo contra Vini Jr. Crédito: Reprodução de vídeo/Twitter/@lubarretotv
Âncora do programa Grande Debate, da CNN, Luciana Barreto se emocionou nesta segunda-feira, 22, ao falar do caso de racismo contra o jogador Vini Jr.
"Cada vez que eu vejo o Vinicius Junior sofrendo isso na Europa, para mim, é uma imagem muito forte. O choro dele é o meu choro. Claramente as pessoas percebem que a gente fica com o olho inchado porque a gente está em uma situação de empatia", disse.
"Toda vez que a gente exibe o Vinicius Junior isolado, sozinho, tentando enfrentar uma torcida, a gente se sente também violado, a gente se coloca em uma situação de empatia. É uma imagem forte, a gente revive o nosso racismo de cada dia", refletiu.
A jornalista ainda compartilhou o momento em que se emocionou nas redes sociais com a seguinte legenda: "Hoje foi um dia muito difícil. Queria dizer que foi um caso isolado, um dia atípico, mas não foi. Hoje meu copo transbordou! Estou cansada de analisar, explicar, sugerir leitura, clamar por justiça. Meu coração me traiu e transbordou pela minha fala e pelos meus olhos".

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