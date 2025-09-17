Literatura

Sueli Carneiro é escolhida como a intelectual do ano pelo troféu Juca Pato 2025

Escritora e ativista é referência do feminismo negro no Brasil

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 09:44

A escritora e filósofa paulistana Sueli Carneiro Crédito: André Seito/Divulgação

A escritora e filósofa paulistana Sueli Carneiro é a vencedora de 2025 do troféu Juca Pato de intelectual do ano, concedido pela União Brasileira dos Escritores.

O Juca Pato é um prêmio concedido anualmente desde 1962 a personalidades que, além de terem publicado uma obra de repercussão nacional no ano anterior, se destacam pela contribuição à literatura e ao fortalecimento dos valores democráticos e republicanos no país.

A obra que credenciou Carneiro a ser escolhida foi a biografia "Lélia Gonzalez: Um Retrato", que publicou pela Zahar em 2024.

Entre os homenageados ao longo da história estão autores como Carlos Drummond de Andrade, Lygia Fagundes Telles e Luis Fernando Verissimo. No ano passado, a vencedora foi a jornalista Míriam Leitão, sucedendo Conceição Evaristo em 2023.

Com uma vasta produção intelectual marcada pelo ativismo, Carneiro se consolidou como uma das mais influentes vozes do debate sobre raça e gênero no Brasil. Além de "Lélia Gonzalez: Um Retrato", também é autora de livros como "Dispositivo de Racialidade" e teve seus textos compilados em "Escritos de uma Vida".

Carneiro receberá o prêmio no dia 28 de novembro, durante o festival Flipetrópolis, no Palácio de Cristal. Seguindo a tradição, o troféu será entregue pelas mãos de Míriam Leitão.

