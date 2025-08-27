Destaque internacional

Capixaba Elisa Lucinda é semifinalista de prêmio internacional de literatura

Autora concorre na categoria poesia do Prêmio Oceanos 2025 com o livro Encontro com a Invenção, entre obras de cinco países de língua portuguesa

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 16:30

Elisa Lucinda é atriz, poetisa, escritora e cantora Crédito: Fernando Madeira

A poesia capixaba ganha destaque no cenário internacional: a escritora, atriz e poeta Elisa Lucinda está entre os 50 semifinalistas do Prêmio Oceanos 2025, uma das mais prestigiadas premiações da literatura em língua portuguesa. Ela concorre com a obra Encontro com a Invenção (Pallas), representando o Espírito Santo na disputa.

A edição deste ano bateu recorde histórico, com 3.142 obras inscritas vindas de sete países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Depois de quatro meses de avaliação por júris de seis nacionalidades, foram escolhidas 25 obras de poesia e 25 de prosa (romance, conto, crônica e dramaturgia). Elisa Lucinda aparece entre os nomes da poesia, categoria que reúne desde veteranos da literatura a jovens autores que começam a despontar.

Autora concorre na categoria poesia do Prêmio Oceanos 2025 com o livro Encontro com a Invenção Crédito: Reprodução

O Brasil, que tem representantes de 12 estados, aparece ao lado de Angola, Cabo Verde, Moçambique e Portugal. Para além da diversidade geográfica, o Oceanos reforça sua vocação de ser um prêmio plurinacional e internacional, valorizando a produção literária em língua portuguesa.

Até o fim de outubro, o júri vai definir os 10 finalistas: cinco em poesia e cinco em prosa. O anúncio dos vencedores está previsto para dezembro.

Com essa indicação, Elisa Lucinda reafirma sua relevância não apenas como voz da literatura capixaba, mas também como uma das mais importantes poetas brasileiras da atualidade.

